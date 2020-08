Fradique de Menezes garante que o Cacau de STP continua a ter mercado no estrangeiro

Os desafios da exportação em São Tomé e Príncipe, foi o tema de um debate público, promovido pelo Governo. O evento que congregou antigos e actuais exportadores de produtos e serviços, contou com a participação do ex-Presidente Fradique de Menezes.

O homem que foi o maior exportador de cacau no país, garantiu que apesar da Covid-19, o mercado internacional continua aberto a comercialização do cacau de São Tomé e Príncipe.

Fradique de Menezes discorda assim das justificações apresentadas pela empresa SATOCAO, de que suspendeu a compra do cacau no país, por causa da Covid-19, que congestionou o mercado internacional, ao ponto de não ter liquidez para comprar mais cacau.

«Problemas com a venda do cacau no mercado, não. Logo que eu soube disso, pessoalmente por uma questão de curiosidade consultei o mercado de cacau de São Tomé e Príncipe. Me perguntaram se eu tinha cacau ou não para vender. Perguntaram-me…..», declarou o antigo maior exportador de cacau de São Tomé e Príncipe.

Homem de negócio que decidiu abandonar a comercialização do cacau, Fradique de Menezes, considera que a administração da SATOCAO deve dar uma boa explicação ao país, sobre esta crise que se regista na compra e exportação do cacau.

«É bom que alguém nos diga qual é a dificuldade que existe. Se está cá o senhor da SATOCAO ou não, para nos dizer qual é o problema dele…., e se quiser uma ajuda a gente dá. Não estou cá como antigo Presidente. Estou cá como antigo homem de negócios, que era o maior exportador de cacau», precisou.

A crise que se regista na comercialização do maior produto de exportação do país, o cacau, preocupa o ex-presidente da República e antigo maior exportador do produto.

«Ouvi que há dificuldades de exportação do cacau, e que os agricultores estão com dificuldades de escoar os seus produtos. Sobretudo sabendo que estamos em Agosto, e normalmente entre agosto e Setembro começa a grande colheita de cacau. E toda gente quer vender cacau…», frisou.

Fradique de Menezes disponibilizou-se para apoiar as empresas que estão no mercado, a encontrarem uma saída para a exportação do cacau.

«Vamos dar as mãos e ajudar para sairmos disto. Porque enquanto não houver algo que substitua, precisamos continuar com o cacau, e até melhorar e aumentar a produção», concluiu.

Enquanto perdura a crise na comercialização do cacau, o Governo defendeu no debate sobre os desafios da exportação, a diversificação dos produtos para exportação. Mais do que diversificar, segundo o Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, é preciso produzir e exportar com alta qualidade.

«Há outros produtos, por exemplo temos toda a área das plantas medicinais. Hoje a aposta nos produtos biológicos é extremamente importante. Temos que alterar este desfasamento em termos da balança comercial», sublinhou o Chefe do Governo.

No entanto os exportadores de São Tomé e Príncipe, deverão beneficiar nos próximos tempos, de um vasto mercado. Trata-se da zona livre de comércio de África. Um projecto pan-africano para desenvolvimento integrado, que São Tome e Príncipe vai aderir.

«A secretaria de Estado e o Governo estão a trabalhar na perspectiva dessa adesão para que os nossos produtos possam circular livremente nesta costa africana», assegurou o Secretário de Estado do Comércio, Eugénio Graça.

Exportação em tempos de Covid-19, é um desafio para a economia de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga