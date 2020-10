BM disponibiliza mais de 70 milhões de dólares para STP

Para os próximos 3 anos(2021à 2023), o Banco Mundial vai atribuir a São Tomé e Príncipe, um donativo financeiro que ultrapassa os 70 milhões de dólares.

Jean Claude Tchatchouang(na foto), administrador do Banco Mundial, para São Tomé e Príncipe e outros 22 países africanos, reuniu-se na terça feira com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, para anunciar o valor do programa financeiro para os próximos 3 anos, e também para conhecer as prioridades do Governo, para afectação do financiamento.

«Para os próximos 3 anos vamos colocar mais de 70 milhões de dólares aqui em São Tomé e Príncipe. Queríamos saber do senhor Primeiro Ministro, quais são as áreas em que podemos intervir? Quais as prioridades do Governo, e como podemos provocar o crescimento aqui em São Tomé e Príncipe e criar empregos para a juventude», declarou o administrador do Banco Mundial.

Dinamização do sector privado nacional, actualmente descapitalizado e paralisado, é uma das prioridades do Governo para criar postos de trabalho, e estimular o crescimento.

Para apoiar esta prioridade do Governo, o Banco Mundial prometeu colocar a sua filial designada, Sociedade Financeira Internacional, a trabalhar aqui em São Tomé e Príncipe, para apoiar o sector privado nacional.

«Queremos fazer muito mais…, em particular no sector privado. Temos uma filial que se chama sociedade financeira internacional, que investe no sector privado. Para já esta nossa filial não tem operações aqui em São Tomé e Príncipe. Mas vamos incentiva-la a vir desenvolver o sector privado aqui em São Tomé e Príncipe», assegurou Jean Claude Tchatchouang.

No entanto a reunião entre o administrador do Banco Mundial para África e o Primeiro-ministro, serviu para análise do programa de financiamento do período 2018-2020, que está em vias de terminar.

Segundo o Administrador do Banco Mundial, o programa em curso atingiu cerca de 100 milhões de dólares em donativos. «Temos projectos em curso de aproximadamente 100 milhões de dólares. São mais de 5 projectos em execução», confirmou Jean Claude Tchatchouang.

Reabilitação e construção de estradas, nomeadamente a estrada nacional número 1, é um dos projectos financiados pelo Banco Mundial. A Instituição financia também projectos de recuperação do sector de energia, e participa na luta contra a COVID-19 em São Tomé e Príncipe. Tendo alocado cerca de 3 milhões de dólares, para o reforço das capacidades do sistema nacional de saúde.

«Até o fim do ano vamos dar apoio directo ao orçamento geral do Estado, na ordem de 10 milhões de dólares», concluiu o administrador do Banco Mundial.

Banco Mundial, diz que a cooperação com São Tomé e Príncipe é excelente. A partir de 2021 pretende contribuir para o crescimento económico, e o combate ao desemprego no arquipélago.

