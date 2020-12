“Água Bom Sucesso” de STP é realidade, numa parceria entre líbia e Itália  

Operadores económicos da Líbia, representados pela empresa AITICO e operadores económicos da Itália, em representação da empresa ZARCO, criaram a sociedade que produz e comercializa a “Água Bom Sucesso”.

A água captada na natureza virgem foi baptizada com o nome da região onde se encontra a sua fonte, Bom Sucesso. Região montanhosa do centro da ilha de São Tomé, e que faz parte das terras da Roça Monte Café. Uma região que conserva o mais importante lençol de água doce de São Tomé e Príncipe.

A empresa líbia AITICO que iniciou o projecto de construção da fábrica de água no ano 2010, atraiu a empresa italiana ZARCO, para juntas darem início as actividades de produção.

No dia 3 de Dezembro de 2020, a fábrica foi inaugurada pelo Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus. A empresa Italiana Zarco, que garante a gestão da infra-estrutura, anunciou que foram investidos mais de 2 milhões de euros na aquisição de equipamentos, na melhoria da infra-estrutura e na formação da mão-de-obra.

Segundo Abdoul Hakim Zareba Presidente do Conselho de Administração da empresa italiana, a Água Bom Sucesso vai ser uma referência de São Tomé e Príncipe a nível internacional.

«Que seja uma marca de referência do país a nível internacional, que promova a imagem de São Tomé e Príncipe no mundo, como um país que produz alta qualidade», declarou Abdoul Zareba.

No acto de inauguração da fábrica, a administração deixou claro que nesta primeira fase o principal alvo da Água Bom Sucesso, é o mercado interno.

«O Objectivo é de oferecer ao público uma água de alta qualidade a um preço razoável, e que permite a toda a população de São Tomé e Príncipe ter acesso a esta água», confirmou Abdoul Zareba.

O administrador da fábrica, garantiu que vai avançar com a ampliação da fábrica para aumentar a produção e absorver mais mãos de obra. Com o arranque das actividades, a Fábrica de Água Bom sucesso, oferece 30 postos de trabalho. A maioria dos empregados, reside nos arredores de Monte Café.

A fábrica tem uma produção média de 4 mil garrafas de água por hora.

O Distrito de Mé-Zochi, que alberga a unidade de tratamento e processamento de água engarrafada, e tem no seu subsolo a maior reserva de água do país, manifestou satisfação.

«Alegria por podermos ter produção local de água mineral, depois de tantos anos a beber água importada. Isso trás mais valia económica para o país, e a melhoria das condições de saúde da população», afirmou o Presidente da autarquia de Mé-Zochi…..

O Primeiro-ministro que inaugurou a Água Bom Sucesso, considerou o investimento privado líbio-italiano, como um exemplo a seguir por outros operadores económicos que actuam em São Tomé e Príncipe.

«Este é o caminho e queremos encorajar outros investidores noutras áreas, para seguir este exemplo de transformação da matéria prima local, acrescentando valor», frisou Jorge Bom Jesus.

Uma fábrica que ajuda o Governo a combater um grande inimigo. «Esta fábrica permiti-nos encarar este grande inimigo que temos que é o desemprego jovem. Muitos dos trabalhadores são aqui de Monte Café. Uma zona que foi iminentemente agrícola, e que está a se transformar numa zona industrial», reforçou, o primeiro ministro.

O Chefe do Governo santomense, que se fez acompanhar pelos ministros da defesa e ordem Interna Óscar Sousa e Francisco Ramos da Agricultura e Desenvolvimento Rural, fez coincidir a inauguração da fábrica com os dois anos do seu governo.

«Fico feliz pelo facto desta inauguração coincidir também com os 2 anos da governação. É um sinal de soberania. Beber água do seu país engarrafada, e com a possibilidade de vir a exportar, é inverter a realidade actual que é de importação. Vamos deixar de encher contentores e mais contentores de água para importar», pontuou.

Após os primeiros dois anos de mandato, Jorge Bom Jesus, continua a defender o crescimento ROBUSTO da economia nacional. Segundo o Primeiro Ministro, investimentos privados como da Água Bom Sucesso, ajudam o país a ter «um crescimento consistente, sustentável, robusto. Só assim é que São Tomé e Príncipe conseguirá sair deste fosso em que se encontra», concluiu.

Desde 3 de Dezembro, em cada hora que passa a fábrica contruída nos arredores da Roça Monte Café, produz em média 4 mil garrafas de Água Bom Sucesso.

Abel Veiga