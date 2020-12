Força do Cacau : CECAQ-11 financia sistema de ensino em Cantagalo

A cooperativa de exportação de cacau de alta qualidade, que envolve 11 comunidades agrícolas do distrito de Cantagalo, desenvolve papel social de relevância para o futuro do distrito.

Nesta terça – feira, a CECAQ ofertou um computador e uma impressora à escola secundária de Mestre António. O centro de ensino construído de raiz e recentemente inaugurado pelo Governo, tem o seu primeiro computador, resultante da produção e comercialização do cacau de alta qualidade.

Os equipamentos informáticos, financiados pela CECAQ estão ao serviço dos 200 alunos que frequentam a escola de Mestre António no interior de São Tomé.

«Vamos sempre mobilizar recursos para que possamos colmatar as dificuldades da escola que tem 200 alunos», prometeu Adalberto Luís, Director da CECAQ-11.

O papel social da cooperativa de cacau de alta qualidade, abrange todo o sistema de ensino do distrito de Cantagalo. A CECAQ-11 é também madrinha do Jardim da cidade de Santana, a capital do distrito de Cantagalo.

A produção de cacau de alta qualidade nas comunidades agrícolas de Cantagalo, nomeadamente as roças Uba Budo, Água Izé, e as suas antigas dependências, garante rendimento para as famílias dos agricultores, e poupanças a nível da cooperativa para financiar projectos sociais no distrito.

Abel Veiga