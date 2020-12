BM fornece 10 milhões de dólares para STP dar resposta à Covid-19

A notícia de apoio financeiro do Banco Mundial a favor de São Tomé e Príncipe no valor de 10 milhões de dólares, foi divulgada a patir da sede da instituição financeira internacional, em Washington, Estados Unidos de América.

O Comunicado que chegou a redacção do Téla Nón, explica que o fundo de 10 milhões de dólares vai ser aplicado na elevação das capacidades de São Tomé e Príncipe em relação aos impactos da Covid-19.

WASHINGTON, 18 de Dezembro 18, 2020—A Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou hoje uma Operação de Política de Desenvolvimento (DPO) de 10 milhões de dólares para São Tomé e Príncipe (STP) para apoiar a resposta do governo ao impacto humano e econômico da pandemia COVID-19, bem como reformas sectoriais e em toda a economia para uma recuperação mais forte e resiliente.

Este DPO apoia diretamente a resposta do governo à crise do COVID-19, ajudando-o a mitigar o impacto da crise causado pela pandemia nas vidas e meios de subsistência e fortalecendo a capacidade institucional em capital humano, melhorando o aprendizado das meninas e expandir a cobertura do programa de transferência monetária em curso.

O projeto também apoia os esforços do governo para mitigar o impacto da crise do COVID-19 nas empresas e no emprego e estabelecer as bases institucionais para um crescimento econômico mais elevado e sustentável. Isso inclui o fortalecimento do ambiente institucional e regulatório nos setores da energia e água e o fortalecimento da transparência da dívida e das receitas fiscais internas.

“Este DPO é uma reafirmação do compromisso do Banco Mundial em apoiar São Tomé e Príncipe para superar os constrangimentos impostos pela Covid-19. A operação se concentra nas principais reformas estruturais que são críticas para se alcançar um crescimento sustentado e inclusivo, investimento eficiente em capital humano, criação de empregos e redução da pobreza, ”Disse Jean-Christophe Carret, Director do Banco Mundial para STP.

A pandemia COVID-19 afetou severamente a economia de STP, principalmente em perdas na indústria do turismo e tendo também afetado os serviços fornecidos à população. Apesar de se ter tomado medidas atempadas para se evitar o alastramento de casos de covid-19 nas ilhas, STP sofreu um surto significativo, que teve grande impacto no país. Como resultado, a economia de STP deverá sofrer uma retração profunda em 2020, com uma contração do PIB de 6,5 por cento este ano.

Resposta COVID-19 do Grupo Banco Mundial

O Grupo Banco Mundial, uma das maiores fontes de financiamento e conhecimentos para os países em desenvolvimento, está a implementar uma acção ampla e rápida para ajudar os países em desenvolvimento a reforçarem as suas respostas à pandemia. Estamos a apoiar intervenções de saúde pública, e a trabalhar para garantir o fluxo de abastecimentos e equipamentos críticos e a ajudar o sector privado a continuar a funcionar e a manter os empregos.

O BM está a disponibilizar um montante de até USD 160 000 milhões em apoios financeiros durante 15 meses para ajudar mais de 100 países a proteger os pobres e vulneráveis, apoiar as empresas e fomentar a recuperação económica. Esta quantia inclui USD 50 000 milhões de novos recursos da IDA sob a forma de subvenções e empréstimos em termos altamente concessionais e USD 12 milhões para países de desenvolvimento para financiar a compra e distribuição de vacinas da Covid-19.

Fonte – Banco Mundial