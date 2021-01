Novo director regional do banco mundial visita STP

São Tomé, 09 de Janeiro, 2021 – O Senhor Jean-Christophe Carret, novo Diretor Regional do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe realiza, de 7 a 15 de Janeiro, a sua primeira visita a STP.

Na agenda da visita de Jean-Christophe Carret constam reuniões com várias entidades do governo Santomense, destacando-se um encontro com o Primeiro-Ministro, Jorge Bom-Jesus e com o Ministro do Planeamento Finanças e Economia Azul, Dr. Osvaldo Vaz. Deverá igualmente manter encontros com sectores ministeriais com projetos financiados pelos Banco Mundial.

No sábado, 09 de Janeiro, realizou uma visita de campo para constatar o andamento dos projetos Resiliência Costeira (WACA), Estrada Nacional Nº1 e central hidroelétrica do Contador financiados pelo Banco Mundial.

A visita de Jean-Christophe acontece num momento em que o Banco Mundial tem estado a aumentar o seu apoiodireto a resposta do Governo de São Tomé e Príncipe aos impactos sociais e económicos da pandemia de covid-19.

De nacionalidade Francesa, Jean-Christophe juntou-se ao Banco Mundial em 2005 como Economista de Recursos Naturais no Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Social da Região Africana. Desde então, ele ocupou vários funções no Banco, entre eles o de representante em Laos e na República Centro Africana e, mais recentemente, como Diretor Regional para República Democrática do Congo (RDC), República do Congo, Burundi e República Centro Africana.

A partir de 1 de Julho de 2020Jean-Christophe passou a ser o Diretor Regional para Angola, São Tome e Príncipe, Burundi e RDC. Ele substituiu o Abdoulaye Seck que era, até 30 de Junho do ano passado, o Diretor Regional do BM para STP.

Fonte – Banco Mundial