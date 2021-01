BM vai dar assistência financeira à 15 mil famílias vulneráveis de STP

O Banco Mundial decidiu aumentar o financiamento do Programa de apoio à famílias carenciadas. O programa que começou a ser executado em Abril do ano 2020, dava assistência financeira acerca de 2600 famílias ditas vulneráveis do país. Com um financiamento de 3,5 milhões de dólares, o programa garante assistência às famílias com destaque para as crianças em idade escolar.

Mas, os impactos da Covid-19 sobre São Tomé e Príncipe, puderam em causa não só a saúde pública. O impacto financeiro é grande. O Banco Mundial diz que houve uma redução drástica das receitas fiscais em São Tomé e Príncipe. Ao mesmo tempo um terceiro impacto da Covid-19, tornou-se bastante evidente, a paralisação das actividades económicas, gerou grande perda de emprego e de rendimento das famílias.

Segundo Jean – Christophe Carret, o cenário de vulnerabilidade tornou-se mais evidente. Por isso o Banco Mundial, decidiu aumentar de 2600 para 15 mil o número de famílias santomenses que vão beneficiar de ajuda financeira.

«Já há um projecto de apoio social para 2600 famílias…, e é este mesmo projecto que vai ser utilizado para que de forma temporária, possa levar ajuda a mais famílias, que acabaram por entrar na vulnerabilidade por causa da pandemia», afirmou o Director Regional do Banco Mundial.

O Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, assegurou que «Vamos aumentar “o programa família” para mais 15 mil famílias. É um projecto que o Banco Mundial e o Ministério do Trabalho estão a ultimar o processo para a sua execução. Para nós é muito importante», concluiu o ministro.

No quadro do programa de apoio às famílias carenciadas, cada agregado familiar recebe uma ajuda financeira na ordem de 100 euros, para dentre outras despesas, garantir a compra de materiais didácticos para as crianças.

Abel Veiga