Cartão VISA vai ser utilizado pela primeira vez na rede de pagamentos automáticos de STP  

A Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos(SPAUT), está a ultimar os testes do novo sistema de pagamentos, que está a introduzir no país. Novas caixas automáticas já começaram a ser instaladas, substituindo as antigas.

Calixto Moniz(na foto), Director Executivo da Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos, explicou para o Téla Nón, o alcance da modernização em curso da REDE DOBRA 24.

Segundo o responsável a rede de pagamentos automáticos, Dobra24, foi instalada há 10 anos. Toda a infra-estrutura ficou obsoleto, e já não dava resposta as necessidades do mercado financeiro.

A Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automáticos, explica que a revolução em curso da rede dobra24, implicou a aquisição de 45 novas Caixas Automáticas e de 300 novos terminais de pagamentos.

Equipamentos modernos que já estão a ser instalados em substituição das máquinas obsoletas. Da mesma forma está em curso o processo de substituição de cerca de 35 mil cartões de multibanco.

A substituição é paulatina, e segundo Calixto Moniz, todo o sistema que compõe a nova rede Dobra24, estará operacional a 100% no final do mês de Fevereiro.

As caixas automáticas e os terminais de pagamentos que estão a ser instalados oferecem novos serviços ao público. «Já estamos a testar o pagamento das facturas da EMAE(água e electricidade), o pagamento dos impostos, e estamos abertos a negociar com outras instituições o processamento de serviços de pagamentos automáticos, caso das alfândegas, o serviço de migração e fronteiras e outros», afirmou o Director Executivo da SPAUT.

O novo sistema automático, pretende contribuir para a melhoria do ambiente de negócios em São Tomé e Príncipe. «O nosso maior objectivo é evitar que as pessoas usem o dinheiro físico….», acrescentou Calixto Moniz.

O uso pela população dos sistemas de pagamentos automáticos, poderá segundo a SPAUT, contribuir para a conservação da moeda nacional, cujas notas, deterioram rapidamente em consequência do constante manuseamento. Situação que provoca despesas avultadas para os cofres do Estado pela necessidade da cíclica emissão de novas notas da moeda nacional.

Utilização pela primeira vez de Cartão VISA, na rede de pagamentos automáticos de São Tomé e Príncipe, é a grande novidade no novo sistema em fase de teste. «Vem atender as necessidades dos turistas, vai dinamizar as actividades do turismo…», precisou Calixto Moniz.

Segundo o Director Executivo da SPAUT, as negociações para introdução do Cartão Visa, estão concluídas. O serviço estará disponível ao público a partir do mês de Fevereiro. Para o caso do Cartão Mastercard, a SPAUT diz que a introdução na rede Dobra24, vai acontecer durante a evolução da nova rede, ou seja, «durante o primeiro trimestre deste ano».

A modernização do sistema de pagamentos automáticos em São Tomé e Príncipe, põe fim a uma série de constrangimentos e bloqueios, que ocorriam na rede.

«As máquinas que estamos a instalar, têm maior capacidade de stocagem de notas, 4 vezes mais do que as anteriores. Por isso o problema, que tem havido de dificuldade de pagamentos de salários, com longas bichas nas Caixas Automáticas, e com suspensão das operações nas máquinas, vai desaparecer…vai deixar de acontecer….», concluiu Calixto Moniz.

Dados divulgados pela SPAUT indicam que desde o início das suas actividades em Outubro do ano 2011 a rede Dobra24 realizou mais de 26 milhões de transacções, dos quais 9 milhões são operações financeiras (levantamento, compras, carregamento de telemóvel e transferências).

Abel Veiga