Príncipe pede subvenção dos preços das mercadorias

O sector privado da Região Autónoma do Príncipe, propôs ao Governo central a retoma do processo de subvenção do preço de alguns produtos de primeira necessidade, importados à partir da ilha de São Tomé.

Para os operadores comerciais do Príncipe, a subvenção do preço, é a única saída para evitar a hiper – subida do preço dos produtos de primeira necessidade. Na ilha do Príncipe o preço dos bens de consumo chegam a ser três à cinco vezes mais caro que o preço praticado na ilha de São Tomé.

«No passado o governo central subvencionada alguns produtos, por razões desconhecidas deixaram de o fazer», afirmou um dos operadores económicos do Príncipe, após reunião com o secretário de Estado do Comércio Eugénio Graça.

Confrontado com exigência dos operadores económicos do Príncipe, o Secretário de Estado do Comércio, deixou claro que actualmente não existe qualquer linha de financiamento para garantir a subvenção das mercadorias que chegam a ilha do Príncipe.

«É preciso ter um fundo para suportar essa despesa. Nesse momento não tendo esta linha de financiamento no orçamento do Estado, vamos ver como dar volta a esta situação…», declarou Eugénio Graça.

O secretário de Estado do Comércio que visita ilha do Príncipe, levou ajuda para a Região Autónoma conter os efeitos da Covid-19.

200 caixas de sabão azul para higienização das mãos, oferta de companhias petrolíferas que actuam na zona económica exclusiva do país, e arroz ofertado pelo Japão são os produtos que o secretário de Estado do Comércio distribuiu às populações mais vulneráveis do Príncipe.

Mas, a questão do alto preço dos bens da primeira necessidade no Príncipe, e as dificuldades de abastecimento do mercado da Região Autónoma dominaram a atenção da população local. Para além de comprar tudo mais caro do que em São Tomé, a população do Príncipe se confronta com sucessivos cortes no abastecimento do mercado local.

A crónica dificuldade na ligação marítima entre as duas ilhas, contribui para constantes roturas no stock dos bens da primeira necessidade no Príncipe. Os combustíveis são um dos produtos em permanente rotura. Até a última semana, a falta de gasolina tinha provocado a paralisação da maior parte das actividades económicas no Príncipe.

Os operadores económicos desafiaram o Governo central através do secretário de Estado do Comércio, Eugénio Graça a encontrar soluções para o transporte marítimo regular de combustíveis, de forma a evitar a paralisação do Príncipe.

Eugénio Graça ouviu também propostas dos operadores económicos do Príncipe, no sentido de se construir um reservatório na ilha, capaz de garantir o stock de combustíveis por um período de 6 meses.

Segundo o sector privado do Príncipe, só assim poderá haver estabilidade no abastecimento de combustíveis à Região Autónoma.

