Cervejas ajudaram no aumento das receitas internas em 2020

Apesar da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19, o sector das finanças conseguiram aumentar as receitas no ano 2021. Um aumento de receitas que têm implicação positiva na cobertura das despesas do Estado no começo do novo ano 2021.

Para além da recolha dos impostos, do alargamento da massa tributária e de outras medidas ficais, o Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, apontou a Cerveja Rosema, como grande contribuinte para o aumento das receitas do Estado no ano 2020.

«Deveu-se fundamentalmente ao diferencial de preços, e as receitas significativas que obtivemos do consumo e produção local de cervejas. São esses dois indicadores que contribuíram seriamente, para o aumento das receitas internas.», precisou o Ministro das Finanças(na foto).

Receitas aumentaram, e ao mesmo tempo o tesouro do Estado, pagou dívidas contraídas até 2018, na ordem de 26 milhões de dólares.

«Houve amortização do crédito contraído pelo anterior governo junto aos bancos comerciais para pagar salários…. a EMAE pagou um valor alto de combustíveis à ENCO. Um valor histórico. E o Estado também fez pagamentos da dívida que tem com a ENCO», frisou o Ministro.

Com um crescimento económico que atingiu 3,1% em 2020, com receitas internas a aumentarem, e com uma reserva externa capaz de assegurar 4 meses de importação, o Ministro das Finanças, perspectiva um cenário promissor para o novo ano económico de 2021.

«Prevemos um crescimento de 5,8% em 2021, caso não haja um agravamento da situação da Pandemia…», precisou.

A inflação em 2020, situou-se em 9,4%, enquanto o saldo primário foi de 4,7%. Segundo o ministro das finanças o valor do saldo primário conquistado com o esforço de todos os santomenses, é inferior ao tecto definido pelo FMI que era de 6,3%.

Abel Veiga