Óleo de Palma superou o Cacau como maior produto de exportação de STP

O destaque que é dado a exportação de óleo de palma no ano 2020, tendo superado de longe o cacau como principal produto de exportação de São Tomé e Príncipe, tem também muito a ver, com o impacto que o comércio internacional do óleo de palma, teve no crescimento da economia nacional.

O Ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, anunciou que o aumento da exportação do óleo de palma no ano 2020, é um dos factores que justifica o crescimento da economia nacional no ano passado, na ordem de 3,1%.

«Contrariamente ao que estava previsto, registou-se um crescimento da economia no ano 2020 na ordem de 3,1%. Tivemos um aumento das exportações líquidas, e um aumento de exportação de óleo de palma, que foi maior comparativamente à exportação do cacau…», afirmou o Ministro.

Dados concedidos ao Téla Nón, pelo Instituto Nacional de Estatísticas demonstram que a exportação do óleo de palma começou a ser significativa a partir do ano 2019 com o registo de 523 toneladas e 880 quilos de óleo de palma enviados para o mercado internacional.

Em termos comparativos com o cacau, que foi sempre o principal produto de exportação do arquipélago, em 2019 São Tomé e Príncipe exportou 2734 toneladas e 791 quilos de cacau.

Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, indicam uma mudança de cenário no ano 2020. Pela primeira vez, o cacau foi suplantado como principal produto de exportação.

O óleo de palma desponta-se como novo principal produto de exportação. A produção do óleo de palma é desenvolvida na região sul da ilha de São Tomé, mais concretamente na roça Ribeira Peixe. Um projecto de capital maioritário belga, que ocupa mais de 1000 hectares de terra. O palmeiral já entrou na fase cruzeiro de produção, e a fábrica de produção do óleo de palma foi inaugurada em Dezembro do ano 2019.

Em 2020, as estatísticas de São Tomé e Príncipe, anotaram a exportação de 4882 toneladas e 620 quilos de óleo de palma. A quantidade de óleo de palma exportada, foi o dobro da exportação do cacau, que em 2020 ficou por 2431 toneladas e 670 quilos.

Maior empresa de São Tomé e Príncipe com cerca de 900 empregados, a Agripalma empresa produtora de óleo de Palma, deverá continuar a liderar as exportações de São Tomé e Príncipe durante os próximos anos.

Abel Veiga