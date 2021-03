FMI desembolsou mais 2,73 milhões de dólares para STP

O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, FMI, decidiu no final do mês de Fevereiro, pelo desembolso de 2,73 milhões de dólares a favor de São Tomé e Príncipe.

Segundo o comunicado do FMI, o donativo financeiro, visa suportar os gastos sociais e a recuperação pós-pandemia.

O FMI explica que o desembolso da ajuda financeira a favor de São Tomé e Príncipe, resulta da segunda revisão do acordo de facilidade de crédito alargado, assinado em Outubro do ano 2019.

O bom desempenho macroeconómico do governo santomense, mesmo em momento de pandemia da Covid-19 permitiu a revisão positiva do acordo.

O desembolso de 2,73 milhões de dólares para o ano 2021, eleva para 10,34 milhões de dólares, o valor total do financiamento já desbloqueado pelo FMI para São Tomé e Príncipe, a partir do ano 2019.

«O programa visa apoiar a reforma económica para restaurar a estabilidade macroeconómica, reduzir a vulnerabilidade da dívida, aliviar as pressões da balança de pagamentos, e criar as bases para um crescimento mais forte e inclusivo», refere o comunicado do Fundo Monetário Internacional.

Por outro lado, o conselho executivo do FMI, recorda que no mês de Abril do ano 2020, aprovou um financiamento de emergência a favor do arquipélago, no valor de 12 milhões de dólares.

Verba que segundo o FMI, teve a missão de atender as necessidades de financiamento externo decorrentes da pandemia da Covid-19.

Abel Veiga