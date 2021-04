Cartão VISA já é oficial no sistema de pagamento automático de STP

«O serviço VISA já está oficializado.», a garantia é dada pela administração da Sociedade Gestora dos Sistemas de Pagamentos Automáticos de São Tomé e Príncipe, a SPAUT.

Calixto Moniz, administrador executivo da SPAUT, confirmou que «algumas pessoas já começaram a fazer as suas operações com o cartão VISA e com sucesso….»

O serviço é oferecido pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, após modernização dos sistemas automáticos de pagamentos que começou a ser executada em Janeiro passado.

Em entrevista ao Téla Nón, o administrador executivo da SPAUT, explicou que a utilização do cartão VISA no país, vai ser um dos motivos da inauguração oficial da nova rede DOBRA 24.

«A partir do dia 28 este serviço estará oficialmente inaugurado, de forma que os homens de negócios, turistas e a diáspora santomense e também os cidadãos nacionais que têm o cartão VISA, possam fazer seus levantamentos de dinheiro nas nossas caixas automáticas. ….E poderão também realizar compras de bens e serviços no nosso mercado através dos terminais POS», precisou Calixto Moniz.

Este serviço vai provocar o incremento do turismo. O turista já não vai precisar de carregar dinheiro na mala de viagem para cá trazer.

Nas ruas da cidade de São Tomé, o Téla Nón registou comentários de populares a respeito das novas caixas automáticas instaladas para modernizar a rede dobra 24.

«Como cliente faço uma avaliação positiva, até porque tem mais serviços do que a máquina anterior, é moderna e funciona bem, é rápido.», afirmou a cidadã Nelsy Silva, após ter levantado dinheiro numa das caixas automáticas.

A cidadã(na foto) que por sinal é directora de promoção e actividades turísticas, fez questão de destacar as vantagens de utilização do cartão VISA., na nova rede dobra 24.

«Tem visa e é muito bom para o nosso turismo. O Turista poder vir e utilizar o cartão para fazer o seu levantamento. Assim o turista poderá gastar mais dinheiro durante a sua permanência em São Tomé..», frisou Nelsy Silva.

A cidadã teceu para o Téla Nón outros comentários sobre a experiência que tem da actividade turística no país, e o impacto positivo que o Cartão VISA, vai ter na economia nacional.

«Antes o turista teria que trazer consigo o dinheiro para gastar durante a féria. Da experiência que tenho do sector, muitas vezes o dinheiro acabava, e o turista ficava sem conseguir adquirir ou uma lembrança no final da sua estadia em São Tomé, ou mesmo adquirir outros serviço», pontuou.

O cartão VISA permite que o turista gaste mais, e faça circular mais dinheiro no mercado nacional.

«Com VISA vai ajudar o sector do turismo e terá impacto positivo na nossa economia, o turista vai deixar mais dinheiro no país», concluiu Nelsy Silva.

Novos sistemas de pagamentos automáticos abrem caminho para a promoção do turismo em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga