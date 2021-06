STP recebe 7 milhões de dólares para modernizar o sistema bancário

O Banco Mundial aprovou no dia 28 de Maio último, um donativo financeiro adicional de 7 milhões de dólares a favor de São Tomé e Príncipe.

Segundo uma nota que o Banco Mundial distribuiu a imprensa, o financiamento adicional visa apoiar o governo a prosseguir na melhoria do sistema bancário, no acesso ao financiamento e nas estatísticas nacionais.

«Este financiamento adicional para o Projeto de Capacitação Institucional em curso ajudará a expandir as atividades com o Banco Central de São Tomé e Príncipe e a apoiar as modernizações do sistema como parte do reforço da resposta de mitigação da COVID-19», refere o comunicado do Banco Mundial..

A modernização dos sistemas de pagamentos automáticos, é um dos alvos do apoio financeiro do Banco Mundial. A Instituição financeira internacional diz que a cobertura dos novos sistemas de pagamentos automáticos é ainda muito limitada em São Tomé e Príncipe.

«A infra-estrutura financeira continua subdesenvolvida e pouco fiável, restringindo o acesso aos serviços de pagamento — particularmente nas zonas rurais e na ilha de Príncipe. Isto inibe o pagamento digital e a cobrança de impostos, o pagamento de facturas de serviços públicos, salários e pensões, e o pagamento de subsídios sociais», acrescenta o comunicado do Banco Mundial..

Jean-Christophe Carret, Director do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, saudou a decisão do conselho de administração em aprovar o financiamento adicional de 7 milhões de dólares para modernizar o sistema financeiro do arquipélago.

«Um sistema financeiro moderno e eficiente é crucial para o desenvolvimento sustentado de um país. É, portanto, vital para São Tomé e Príncipe, manter os ganhos relevantes da melhoria do seu sistema financeiro, particularmente porque será um valor acrescentado para a indústria do turismo, que gera muita actividade económica e é altamente dependente de sistemas de pagamentos digitais», sublinhou o Director do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.

O Banco Mundial considera que um sistema financeiro moderno «é também fundamental para a inclusão financeira», pontua o comunicado..

Segundo o Banco Mundial, o financiamento adicional surge num momento crucial. Para além de reforçar as políticas do Governo de resposta aos impactos da COVID-19, vai aumentar a utilização dos pagamentos digitais, através dos programas de protecção social e promover a inclusão financeira.

«Com este Financiamento Adicional, a contribuição global do Banco Mundial para o projecto de capacitação institucional será de 19 milhões de dólares», concluiu o comunicado.

Abel Veiga