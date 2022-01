O Banco Central perspectiva que a economia de São Tomé e Príncipe vai crescer cerca de 2,8% no ano 2022. Américo Barros, governador do banco central indicou que no ano que terminou a economia do país registou uma forte desaceleração.

Segundo as contas do Banco Central a pandemia da Covid-19, travou a retoma que a economia nacional começou a registar no ano 2020.

Abel Veiga