Perspetivas económicas globais : África Subsaariana

Janeiro de 2022

Recentes desenvolvimentos: A produção na África Subsaariana (ASS) cresceu cerca de 3,5% em 2021, impulsionada por uma recuperação nos preços das mercadorias e um abrandamento das restrições sociais. No entanto, a recuperação continua frágil e insuficiente para reverter um aumento da pobreza induzido pela pandemia e persiste a ameaça de surtos recorrentes da COVID-19. A variante Ómicron está agora a contribuir para um aumento de novos casos em toda a região. Mais de 70% dos países da ASS comunicaram um aumento de pelo menos 50% de novos casos de COVID-19 durante as últimas duas semanas de 2021.

Os sectores dos serviços, turismo e manufatura foram adversamente afetados pela pandemia, enquanto perdas sustentadas de rendimentos do trabalho e uma elevada inflação impediram uma recuperação das despesas dos consumidores. A crescente agitação social, insegurança e conflitos civis, especialmente na região do Sahel (Burkina Faso, Chade, nordeste da Nigéria, Níger, Mali e Mauritânia) e na Etiópia, levaram a uma redução nas despesas de investimento. O espaço político para apoiar as recuperações diminuiu ainda mais em toda a região devido ao aumento dos níveis da dívida pública e à perda de receitas fiscais.

O crescimento nas três maiores economias da SSA — Angola, Nigéria e África do Sul — foi estimado em 3,1% em 2021, uma revisão para cima das estimativas anteriores. Em Angola e na Nigéria, o crescimento foi impulsionado pela recuperação nos sectores não petrolíferos; a produção de petróleo em toda a região permaneceu abaixo dos níveis pré-pandemia devido a interrupções nos trabalhos de manutenção e diminuição dos investimentos nas indústrias extrativas. Na África do Sul, uma forte recuperação no início do ano foi interrompida por graves surtos da COVID-19, agitação social e falhas de energia. Noutros pontos da região, o crescimento dos exportadores de bens não-petrolíferos foi apoiado pelo aumento dos preços dos metais e dos bens alimentares; enquanto isso, as interrupções nas viagens internacionais e no turismo continuaram a pesar na recuperação dos países dependentes do turismo (Namíbia, Seychelles).

Perspetiva: Prevê-se que o crescimento na SSA aumente ligeiramente durante o horizonte da previsão, para 3,6% em 2022 e 3,8% em 2023. Essa perspetiva é quase um ponto percentual completo abaixo da média de 2000-19, refletindo, no entanto, os efeitos continuados da pandemia, a redução do apoio às políticas e a incerteza política e uma degradação da situação de segurança nalguns países.

Espera-se que os preços mais elevados das mercadorias apoiem a recuperação a curto-prazo em toda a região, com preços mais altos do petróleo e a flexibilização gradual dos cortes de produção da OPEP+ beneficiando a Nigéria e Angola. Prevê-se que o crescimento na Nigéria atinja 2,5% em 2022 e 2,8% em 2023, enquanto a economia de Angola deve crescer 3% em média em 2022-23. Prevê-se que o crescimento na África do Sul seja moderado em relação à sua tendência pré-pandemia, sendo dificultado por impedimentos estruturais e elevados níveis da dívida pública.

Os altos preços dos bens alimentares, como café e algodão, beneficiarão os exportadores agrícolas (Etiópia, Quênia e Tanzânia). No entanto, para alguns países, a expansão das atividades agrícolas será limitada por diversas incertezas, incluindo secas e uma pluviosidade abaixo da média, bem como a intensificação dos conflitos.

A pandemia atrasou o progresso na redução da pobreza e nas principais metas de desenvolvimento em toda a região, revertendo mais de uma década de ganhos nos rendimentos per capita nalguns países. Em mais de um terço das economias da região, incluindo Angola, Nigéria e África do Sul, o rendimento per capita deve permanecer inferior em 2022 ao que era há uma década.

Riscos:Os riscos para a perspetiva têm uma inclinação negativa. A pobreza, a insegurança alimentar, o aumento dos preços dos alimentos e tensões geopolíticas podem amortecer o sentimento dos consumidores e dificultar o crescimento. Uma moderação substancial do crescimento económico global poderia desencadear uma correção significativa para baixo nos preços das mercadorias em detrimento dos produtores de petróleo e metais da região.

Os países que enfrentam desafios de sustentabilidade da dívida podem vir a ter um acesso reduzido ao financiamento externo, forçando a um ajuste orçamental abrupto. As muito baixas taxas de vacinação da COVID-19 na região representam uma ameaça de surtos renovados e mais graves, o que poderia desencadear interrupções recorrentes das atividades. Uma pandemia prolongada poderia amplificar os anteriores desafios no sector da saúde, inviabilizar reformas estruturais e fiscais e resultar em perdas duradouras de capital humano.