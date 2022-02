Adiado para maio a perfuração do bloco 6 da ZEE

Numa nota de imprensa enviada ao Téla Nón a Agência Nacional de Petróleo explica de forma detalhada o adiamento das operações de perfuração no bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Nota de Imprensa

Adiamento do início das operações de perfuração no Bloco 6 da Zona Económica Exclusiva (ZEE).

A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP-STP) vem a público prestar o seguinte esclarecimento:

A ANP-STP foi notificada pelas empresas do consórcio do Bloco 6 (Galp e Shell) do

adiamento da data prevista para o início das operações do poço Jaca. Em virtude dos

últimos desenvolvimentos na Namíbia, verificou-se uma alteração na disponibilidade

do navio-sonda Valaris DS-10, inicialmente alocado para executar as operações de

perfuração no Bloco 6.

Tendo em conta a natureza complexa das operações de pesquisa de petróleo e gás,

este tipo de mudanças no calendário não é raro neste tipo de projeto.

Por este motivo, após aprovação da ANP-STP, as empresas do consórcio contrataram

em processo acelerado o navio-sonda Maersk Voyager, igualmente bem equipado e

com larga experiência na realização de operações de perfuração na África Ocidental

(Gana, Angola e Guiné Equatorial) e que recentemente foi utilizado na perfuração do

poço Venus da TotalEnergies na Namíbia.

A Shell e a Galp esperam iniciar as operações do poço Jaca (Bloco 6), em alto-mar, no

início de Maio e, apesar do ligeiro atraso, os planos originais não ficaram comprometidos.

A ANP-STP, na qualidade de agência reguladora, juntamente com os parceiros Shell e

a Galp, continuam fortemente empenhados nas operações do poço Jaca na esperança

de desbloquear o potencial de petróleo e gás de São Tomé e Príncipe.

Fonte : Agência Nacional de Petróleo

Veja a nota de imprensa da Agência Nacional de Petróleo em formato digital :