Ridux diz que o Tribunal de Angola decidiu extinguir o caso Rosema

Ridux Lda, é o nome da empresa angolana que actualmente administra da Cervejeira Rosema, localizada na cidade de Neves nortye da ilha de São Tomé. Numa nota de imprensa com data de 13 de Maio e que fez chegar a redacção do Téla Nón, a empresa liderada pelo angolano Melo Xavier, dá conta que se reuniu com todos os órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe com destaque para o Presidente da República Carlos Vila Nova, e o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Segundo a Ridux nas respectivas audiências foram entregues aos titulares dos órgãos de soberania cópias de certidões emitidas pelo Tribunal Provincial de Luanda. Certidões que segundo a Ridux declaram o caso da cervejeira Rosema como sendo extinto.

Note-se que a diligência da empresa Ridux em informar os órgãos de soberania de poder executivo e judicial sobre a decisão do Tribunal Provincial de Luanda acontece algumas horas depois do Presidente de São Tomé e Príncipe Carlos Vila Nova ter realizado a sua primeira visita oficial à República de Angola.

O leitor tem acesso a nota da empresa Ridux, com todos os detalhes que sustentam a alegada extinção do caso Rosema.

Abel Veiga