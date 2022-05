BAD aprova 1,5 mil milhões de dólares para 20 milhões de agricultores africanos

Administração do Banco Africano de Desenvolvimento aprova mecanismo de 1,5 mil milhões de dólares para evitar uma crise alimentar Iniciativa vai beneficiar 20 milhões de agricultores africanos, que receberão sementes e tecnologia certificadas para produzir rapidamente 38 milhões de toneladas de alimentos.

ABIDJAN, Costa do Marfim, 20 de may 2022/ — O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) aprovou na sexta-feira um mecanismo financeiro de 1,5 mil milhões de dólares para ajudar os países africanos a evitarem uma crise alimentar iminente.

Com a rotura do abastecimento alimentar resultante da guerra Rússia-Ucrânia, África enfrenta agora uma escassez de pelo menos 30 milhões de toneladas métricas de alimentos, especialmente trigo, milho e soja importados de ambos os países.

Os agricultores africanos precisam urgentemente de sementes e insumos de alta qualidade antes do início da época de plantio, em maio, para impulsionar imediatamente o fornecimento de alimentos. O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência do Banco Africano de Desenvolvimento, no valor de 1,5 mil milhões de dólares, é uma iniciativa abrangente sem precedentes para apoiar os pequenos agricultores a colmatar a escassez de alimentos.

O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência irá fornecer a 20 milhões de pequenos agricultores africanos sementes certificadas. Irá aumentar o acesso a fertilizantes agrícolas e permitir-lhes-á produzir rapidamente 38 milhões de toneladas de alimentos. Isto representa um aumento de 12 mil milhões de dólares na produção de alimentos em apenas dois anos.

O presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Dr. Akinwumi Adesina, afirmou: “A ajuda alimentar não pode alimentar África. África não precisa de tigelas nas mãos. África precisa de sementes na terra, e máquinas de colheita para colher alimentos abundantes produzidos localmente. África quer alimentar-se a si própria com orgulho, porque não há dignidade em mendigar comida…”.

O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência beneficiou das consultas das partes interessadas, incluindo as que se relacionam com os produtores de fertilizantes e, por outro lado, com os ministros da agricultura e das finanças da União Africana, no início deste mês.

Os ministros concordaram em implementar reformas para ultrapassar os obstáculos sistémicos que impedem que os mercados de insumos modernos tenham um desempenho eficaz.

O preço do trigo subiu mais de 45% em África desde que a guerra na Ucrânia começou. Os preços dos fertilizantes subiram 300%, e faltam 2 milhões de toneladas métricas de fertilizantes no continente. Muitos países africanos já assistiram a aumentos de preços no pão e outros artigos alimentares. Se este défice não for compensado, a produção alimentar em África diminuirá pelo menos 20% e o continente poderá perder mais de 11 mil milhões de dólares em valor de produção alimentar.

A estratégia de 1,5 mil milhões de dólares do Banco Africano de Desenvolvimento conduzirá à produção de 11 milhões de toneladas de trigo; 18 milhões de toneladas de milho; 6 milhões de toneladas de arroz; e 2,5 milhões de toneladas de soja.

O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência fornecerá a 20 milhões de agricultores sementes certificadas, fertilizantes, e serviços de extensão. Também apoiará o crescimento do mercado e a gestão pós-colheita.

O Banco Africano de Desenvolvimento fornecerá fertilizantes aos pequenos agricultores de toda a África durante as próximas quatro épocas agrícolas, utilizando a sua influência junto dos principais fabricantes de fertilizantes, garantias de empréstimo e outros instrumentos financeiros.

O Mecanismo também criará uma plataforma para defender reformas políticas críticas para resolver as questões estruturais que impedem os agricultores de receberem insumos modernos. Isto inclui o reforço das instituições nacionais que supervisionam os mercados de insumos.

O Mecanismo tem uma estrutura para trabalhar com parceiros multilaterais de desenvolvimento. Isto assegurará um rápido alinhamento e implementação, maior alcance e impacto efetivo. Aumentará a prontidão técnica e a capacidade de resposta. Além disso, inclui medidas a curto, médio e longo prazo para enfrentar tanto a crise alimentar urgente, como a sustentabilidade e a resiliência a longo prazo dos sistemas alimentares de África.

A Vice-Presidente para a Agricultura, Desenvolvimento Humano e Social do Banco Africano de Desenvolvimento, Dra. Beth Dunford, afirmou: “O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência baseia-se nas lições aprendidas com o programa ‘Feed Africa Response to Covid-19’ (https://bit.ly/3LA53lo) do Banco Africano de Desenvolvimento. Esse programa forneceu um roteiro estratégico para apoiar o setor agrícola africano e salvaguardar a segurança alimentar contra o impacto da pandemia”.

Durante os últimos três anos, a iniciativa do Banco Tecnologias para a Transformação Agrícola Africana tem fornecido variedades de trigo tolerantes ao calor a 1,8 milhões de agricultores em sete países, aumentando a produção de trigo em 2,7 milhões de toneladas métricas, no valor de 840 milhões de dólares.

Sustentabilidade a longo prazo para reduzir dependência de África das importações de trigo e de alimentos.

Uma fase de arranque de cinco anos seguir-se-á ao Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência, que tem a duração de dois anos. Isto irá alavancar os ganhos preliminares e reforçar a autossuficiência em trigo, milho, e outras culturas básicas, bem como expandir o acesso a fertilizantes agrícolas.

Esta fase de cinco anos vai garantir sementes e insumos a 40 milhões de agricultores ao abrigo do programa Tecnologias para a Transformação Agrícola Africana.

Em abril, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, nomeou Adesina para um Comissão Executiva do Grupo de Resposta à Crise Global.

A subcomissão de Apropriações para as Operações Estatais e Estrangeiras do Senado dos EUA convidou recentemente Adesina a fazer uma apresentação sobre o Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência.

A Aliança Global para a Segurança Alimentar, liderada pelo Governo da Alemanha, proporciona um excelente fórum para o Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência, que faz parte de um esforço coordenado e coletivo dos parceiros de desenvolvimento e dos países para acelerar a produção de alimentos a curto prazo, ao mesmo tempo que se mantém centrada em ações de médio e longo prazo para construir resiliência.

Para a Missão de Resiliência Alimentar e Agrícola (FARM), apoiada pelo Governo de França, o Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) está a estabelecer uma parceria com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e concordou em fazer parte da equipa de coordenação e do comité direto da FARM. O Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência estabelece as bases e complementa as atividades da FARM que visam reforçar os sistemas locais de produção em África e reduzir a perda de alimentos para apoiar o desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis e resilientes.

Clique para saber mais (https://bit.ly/3G4hHIe0) sobre o Mecanismo Africano de Produção Alimentar de Emergência.

Distribuído pela APO Group em nome da African Development Bank Group (AfDB).