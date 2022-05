BAD relata forte saúde financeira, apesar da crise de Covid-19

O Grupo Banco divulgou os seus resultados financeiros em Acra, à margem dos seus Encontros Anuais.

ACCRA, Gana, 30 de may 2022/ — O Grupo Banco Africano de Desenvolvimento (www.AfDB.org) está a avançar com reformas financeiras que o ajudaram a tornar-se mais forte, mais resistente, e mais bem equipado na sequência da crise de Covid-19, disse na quinta-feira a Vice-Presidente Sénior da instituição, Bajabulile Swazi Tshabalala.

Dirigindo-se aos acionistas, diretores executivos e agências parceiras do Grupo Banco nos Encontros Anuais 2022 da organização, em Acra, Tshabalala disse que a instituição reforçou o seu quadro de sustentabilidade financeira a longo prazo ao longo dos últimos três anos, assegurando que construiu mais resiliência contra choques futuros.

“Atualizámos a nossa política financeira e de risco; procedemos a uma revisão da nossa estrutura de custos e estamos atualmente a desenvolver o novo quadro de contenção de custos do Banco para otimizar os recursos disponíveis para cumprir o nosso mandato”, disse Tshabalala à audiência, que incluiu o Presidente do Grupo Banco, Dr. Akinwumi Adesina, e a direção.

A Vice-Presidente Sénior disse que o Banco também atualizou as suas estratégias e políticas para melhorar o desenvolvimento do setor privado nos estados de baixo rendimento e de transição em matéria de alterações climáticas e crescimento verde, governação, e gestão da dívida.

A apresentação de quinta-feira apresentou um painel ao estilo de Davos dos vice-presidentes do Grupo Banco, que forneceu informações sobre o desempenho da instituição no cumprimento dos seus mandatos financeiros e de desenvolvimento. Simon Mizrahi, Director do Departamento de Impacto e Resultados do Desenvolvimento, moderou a sessão.

Comentando a saúde financeira do Banco, Hassatou N’sele, Vice-Presidente Interina das Finanças e Diretora Financeira, disse que o Grupo Banco alcançou resultados financeiros “muito fortes” em 2021, alcançando o terceiro maior montante de rendimento distribuível nos últimos 10 anos.

Disse que o Banco gerou um lucro acumulado de 2,5 mil milhões de dólares nos últimos 10 anos, próximo dos 3,6 mil milhões de dólares pagos pelos acionistas para o 6º Aumento Geral de Capital em 2010. “Mais de metade deste benefício foi atribuído ao desenvolvimento do continente. Estamos a equilibrar desenvolvimento – eficácia do desenvolvimento – com a sustentabilidade financeira da instituição”.

Oitenta por cento dos negócios do Banco são empréstimos soberanos, que são cobrados com margem de lucro zero, disse N’sele. O desempenho financeiro do Banco está ancorado nos empréstimos ao setor privado e no desempenho das suas carteiras de tesouraria.

Outros membros do painel foram Kevin Kariuki, Vice-Presidente para a Energia, Clima e Crescimento Verde; Yacine Fal, Vice-Presidente Interina para o Desenvolvimento Regional, Integração, e Resultados Empresariais; Beth Dunford, Vice-Presidente para a Agricultura, Desenvolvimento Humano e Social; e Solomon Quaynor, Vice-Presidente para o Setor Privado, Infraestruturas e Industrialização.

Revezaram-se para lançar luz sobre as respostas dos seus setores à pandemia e planos para mitigar o duro impacto da guerra Rússia-Ucrânia. Globalmente, estavam otimistas quanto ao desempenho da organização e às suas perspetivas.

Dunford destacou a essência do Mecanismo Africano de Produção Alimenta de Emergência (https://bit.ly/3t19Dmf), no valor de 1,5 mil milhões de dólares, como uma resposta ousada do Banco para revolucionar a produção alimentar num curto espaço de tempo e mitigar uma crise alimentar iminente devido à guerra Rússia-Ucrânia.

“Esta crise é diferente porque estamos mais bem preparados para enfrentar o desafio, também porque temos vindo a investir na agricultura. Em particular, temos investido em novas tecnologias que ajudam os agricultores a aumentar a sua produtividade, mesmo com as alterações climáticas”, disse.

Kariuki afirmou que desde a 26ª Conferência das Partes sobre Alterações Climáticas da ONU (COP26) em Glasgow, em novembro último, o Banco já mobilizou mais de mil milhões de dólares para a sua iniciativa Do Deserto à Energia. Até à COP 27, em novembro deste ano, o Banco espera também estabelecer um mecanismo inovador para mobilizar mais de 40 mil milhões de dólares para a justa transição energética da África do Sul, com um impacto mínimo nos orçamentos dos países.

O Grupo Banco divulgou os seus resultados financeiros em Acra, à margem dos seus Encontros Anuais. No mesmo evento, lançou também a sua Análise Anual da Eficácia do Desenvolvimento de 2022. O relatório, que analisa o papel do Banco no desenvolvimento de África, concluiu que o Grupo Banco foi fundamental na realização de investimentos atempados que estão a ajudar milhões de africanos a ultrapassar os desafios sem precedentes causados pela pandemia de Covid-19.

O Banco é a única instituição financeira multilateral com sede em África com uma classificação de triplo A. No ano passado, a revista norte-americana Global Finance, especializada em mercados financeiros e bancos de investimento, nomeou o Banco como ‘Melhor Instituição Financeira Multilateral no mundo em 2021’.



FONTE – BAD / Distribuído pela APO Group em nome da African Development Bank Group (AfDB).