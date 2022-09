Conselho de Administração do FMI concluiu a 5ª avaliação do acordo de facilidade de crédito alargado com STP  

Num comunicado emitido no dia 31 de agosto o FMI diz que :

A decisão do Conselho de Administração do FMI possibilita um desembolso imediato de cerca de 2,48 milhões de dólares de USD para São Tomé e Príncipe a fim de ajudar a atender às necessidades de financiamento do país, apoiar as despesas sociais e a recuperação após a pandemia.

São Tomé e Príncipe enfrentou muitos desafios, incluindo o impacto da pandemia de COVID-19, a guerra na Ucrânia e as inundações no final de 2021. Apesar destes desafios, o desempenho do programa ao abrigo da Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla em inglês) tem sido amplamente satisfatório, embora algumas reformas estruturais tenham sido adiadas.

As ações rápidas das autoridades e o apoio financeiro internacional oportuno têm ajudado a enfrentar os desafios socioeconômicos do país.

Segundo ainda o comunicado, após a conclusão da quinta avaliação, o Conselho de Administração também aprovou o pedido das autoridades de dispensa por não observância do critério de desempenho contínuo de não acumulação de atrasados externos, com base nas medidas corretivas adotadas pelas autoridades.

O acordo ECF com São Tomé e Príncipe, com duração de 40 meses, foi aprovado a 2 de outubro de 2019 no montante de 13,32 milhões de DSE (cerca de 18,15 milhões de USD, ou 90% da quota do país) .

O programa visa apoiar a agenda de reformas económicas do governo a fim de restaurar a estabilidade macroeconómica, reduzir a vulnerabilidade da dívida, aliviar as pressões sobre a balança de pagamentos e criar as bases para um crescimento mais robusto e inclusivo.

Na conclusão da discussão do Conselho de Administração, Sr. Bo Li, Subdiretor-Geral e presidente em exercício do Conselho, emitiu a seguinte declaração

“O desempenho de São Tomé e Príncipe no âmbito do programa apoiado pela Facilidade de Crédito Alargado do FMI tem sido amplamente satisfatório. A estabilidade macroeconômica foi mantida apesar dos múltiplos desafios. No entanto, as perspectivas macroeconómicas a curto prazo são nebulosas por uma incerteza significativa e por riscos de queda devido às repercussões do aumento dos preços internacionais dos alimentos e dos combustíveis, que poderiam abrandar a actividade económica, agravar os cortes de energia e a inflação, e afectar negativamente as receitas e os subsídios implícitos.

A intensificação da implementação dos principais projetos de infraestrutura e reformas estruturais e o envolvimento forte e flexível contínuo do Fundo serão essenciais para impulsionar o crescimento a médio prazo.

“A implementação de uma consolidação fiscal favorável ao crescimento e o reforço do controlo das despesas são fundamentais para a realização dos objectivos fiscais das autoridades. Esforços para aumentar a receita interna, incluindo a implementação do IVA em 2022, e racionalizar as despesas apoiariam os programas de desenvolvimento social, os programas de desenvolvimento de infra-estruturas e colocariam a dívida pública em uma trajetória descendente. “Manter uma política monetária mais apertada abordaria o aumento da inflação, fortaleceria as reservas e apoiaria a paridade cambial. No curto prazo, isso precisa ser complementado pela mobilização contínua de fluxos de doações externas e implementação de outros compromissos de financiamento de projetos.

No médio prazo, a consolidação fiscal contínua ajudaria a aliviar as pressões da demanda, aumentar o espaço fiscal e criar um amortecedor de reservas mais elevado. “Os esforços para fortalecer ainda mais a implementação da política monetária e do quadro legislativo financeiro devem continuar a ser uma prioridade e centrar-se nas aprovações da nova Lei do Banco Central e da Lei das Instituições Financeiras, e na implementação das restantes recomendações de salvaguardas. Esforços adicionais também são necessários para fortalecer a capacidade de supervisão.

“É fundamental uma abordagem mais abrangente para implementar as reformas estruturais. Estes devem visar a expansão dos serviços turísticos, incluindo uma abordagem abrangente centrada no desenvolvimento do capital humano através de programas de educação, construção de infraestrutura resiliente ao clima, expansão das ligações de transporte e melhoria do ambiente de negócios. Os esforços devem também concentrar-se na melhoria da eficiência do sector energético, no reforço da governação das empresas públicas e no apoio a programas específicos de transferência social”.

Fonte: FMI

