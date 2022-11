Nova fábrica de chocolate sinaliza aprofundamento dos laços entre EUA e Gana

O maior produtor de cacau de Gana está construindo uma nova fábrica de chocolate em Wisconsin, parte da crescente cooperação econômica entre a nação da África Ocidental e os Estados Unidos.

Edmund Poku, fundador e CEO da Niche Cocoa*, disse em um evento de lançamento em 4 de outubro que a empresa selecionou Franklin, Wisconsin, como local de suas novas instalações para melhorar o acesso aos mercados dos EUA e pela proximidade do subúrbio de Milwaukee a produtores de laticínios.

“Os EUA se tornaram uma escolha natural para expansão, dado o tamanho e o potencial do mercado, visando desenvolver produtos semiacabados e também vender mais produtos na cadeia de valor, como chocolates”, disse Poku, anunciando planos para a instalação*, de acordo com a revista de negócios Milwaukee Business Journal.

A instalação de US$ 30 milhões e 4 mil metros quadrados é um dos maiores investimentos de uma empresa africana de alimentos e bebidas nos Estados Unidos. A fábrica transformará cacau em estado bruto de Gana em pó de cacau, que pode ser combinado com laticínios de Wisconsin para fazer bebidas à base de chocolate. “Podemos atender muitas pessoas, especialmente crianças em idade escolar”, disse Poku*. “Depois de produzir o pó, já existem muitas fábricas de leite” na área.

A subsecretária de Comércio para Comércio Exterior dos EUA, Marisa Lago, chamou o investimento da Niche de “histórico” e um “marco” na cooperação econômica entre EUA e Gana.

“Estamos ansiosos para ver a Niche Cocoa crescer e prosperar aqui, pois compartilha a deliciosa generosidade de Gana com os americanos e o mundo”, disse ela no evento de 4 de outubro*.

A nova instalação aumentará o acesso da Niche a mercados dos EUA e as oportunidades de parceria com empresas locais, empregando mais de duas dúzias de trabalhadores e aumentando o conhecimento dos EUA sobre a produção de chocolate.

WEDCNews

Franklin, Wisconsin, servirá como local da primeira fábrica americana da @NicheCocoa. Esse projeto é o maior investimento estrangeiro direto de Gana em Wisconsin. @WEDCNews

Gana é o segundo maior país produtor de cacau do mundo depois da vizinha Costa do Marfim. As exportações de Gana para os Estados Unidos totalizaram US$ 1,7 bilhão em 2021*. O cacau, juntamente com petróleo e ouro, compõe grande parte desse comércio, de acordo com o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês).

Em 2019, os Estados Unidos investiram US$ 1,6 bilhão em Gana, segundo o USTR, com as exportações dos EUA para Gana totalizando US$ 840 milhões naquele ano.

Os Estados Unidos estão trabalhando para aumentar a cooperação com nações africanas, incluindo Gana. Em abril, a Embaixada dos EUA em Acra e a Câmara Americana de Comércio-Gana lançaram o programa de recrutamento da Cúpula SelectUSA 2022* a fim de atrair empresas ganenses interessadas em investir nos Estados Unidos.

De 13 a 15 de dezembro, o presidente Biden sediará a Cúpula (ou Cimeira) de Líderes EUA-África em Washington com o objetivo de promover prioridades econômicas, climáticas e de segurança compartilhadas.

“A Cúpula demonstrará o compromisso duradouro dos Estados Unidos com a África e destacará a importância das relações entre EUA e África e maior cooperação”, disse Biden em um comunicado.

FONTE : SHAREAMÉRICA