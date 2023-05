Produtores de café e de pimenta vão ter nova sede em Água Sampaio

O projecto de apoio à fileiras agrícolas de exportação, realizou o sonho dos produtores de Café e de Pimenta da comunidade de Água Sampaio.

A sede da Associação designada Nova Riqueza, dos produtores de café foi reabilitada e vai ser inaugurada no dia 26 de Maio. A mesma sede reabilitada congrega os membros da Asssociação Valente dos Produtores de Pimenta de Água Sampaio.

Segundo o projecto de apoio à fileiras agrícolas de exportação, a sede foi reabilitada no quadro da atividade de apoio à criação, e renovação de espaços associativos comunitários. Outras 28 sedes de associações de agricultores vão beneficiar de obras de reabilitação.

O projecto que é financiado pela União Europeia em parceria com a cooperação portuguesa, e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flor, estima que serão investidos mais de 3 milhões de dobras, cerca de 123 mil euros, na reabilitação das sedes comunitárias.

«Com esta acção, as Associações de produtores passam a dispor de um espaço para o apoio a actividades agrícolas pós colheita (pesagem e triagem), bem como para a gestão associativa (realização de formações, reuniões e encontros associativos)», refere o comunicado do Projecto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação.

Obras de reabilitação realizadas no modelo participativo, m que a gestão da obra fica a cargo dos membros das associações. «Permitindo, assim, o reforço da capacidade de governança das associações», precisa o comunicado.

Abel Bom Jesus, ministro da agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, vai presidir a inauguração da sede das Associações de Café e de Pimenta de Água Sampaio.

Abel Veiga