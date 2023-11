STP já tem 4 fábricas de chocolate de alta qualidade

O cacau biológico de São Tomé e Príncipe está a projectar a economia do país para uma produção de excelência. Principal marca de São Tomé e Príncipe no mundo, a qualidade do cacau do arquipélago africano tem reconhecimento internacional, e justificou para já a construção de 4 unidades de produção de chocolate pura origem. O agricultor italiano Cláudio Corallo foi o pioneiro na transformação local do cacau em chocolate de alta qualidade, que conquistou os 4 cantos do mundo.

Seguiu-se a empresa HBD que no quadro da promoção do turismo ecológico decidiu transformar o cacau da roça Sundy na ilha do Príncipe num chocolate de excelência.

O projecto agrícola Roça Diogo Vaz também criou uma unidade de transformação de toda a produção do cacau da roça localizada no norte da ilha de São Tomé. 60 toneladas de cacau biológico produzido por ano deram aroma a um chocolate único que ganhou no final de outubro, o prémio de melhor do mundo no salão de exposição de chocolate de Paris-França.

Jeremie Saillard, Director de Produção da empresa Diogo Vaz definiu a conquista do prémio muldial como sendo uma vitória dos agricultores de São Tomé e Príncipe.

A CECAB-Cooperativa de Exportação do Cacau Biológico que agrupa os agricultores de 42 comunidades agrícolas na ilha de São Tomé lançou no mercado nacional a primeira produção do chocolate produzido na sua fábrica lozalizada nos arredores da cidade de Guadalupe. Mais de 3 mil famílias agrícolas começaram pela primeira vez a transformar localmente o cacao biológico que produzem, e que anteriormente era apenas exportado.

Mais de 200 anos após a sua introdução em São Tomé e Príncipe o cacau continua a ter palavra a dizer no crescimento da economia do país. Insiste em dizer que tem futuro para São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga