PAFAE financia campanha de produção e colheita de Pimenta e Baunilha biológica

O projecto de apoio às fileiras agrícolas de exportação PAFAE assina esta quinta-feira acordo de subvenção com a cooperativa de produção e exportação de pimenta e baunilha biológica(CEPIBA).

O acordo que vai ser assinado na sede da CEPIBA na roça Rio Lima, distrito de Mé-Zochi vai ser seguido da assinatura de um contrato de gestão de fundo de maneio para pré financiamento da campanha da pimenta no valor de 40 mil euros.

O leitor tem acesso a nota de imprensa em que o PAFAE dá mais pormenores sobre o processo de subvenção às fileiras agrícolas de exportação :

No âmbito da atribuição de Subvenções às Cooperativas Agrícolas de uma Cultura de Exportação (cacau, café, pimenta e coco) de São Tomé e Príncipe, vai ser assinado o contrato de subvenção com a Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha Biológica (CEPIBA), na sede da CEPIBA, em Rio Lima.

Esta iniciativa organizada pelo Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), também celebrará, no mesmo evento, o contrato de gestão de fundo de maneio para pré-financiamento da campanha da pimenta – que acontece anualmente entre julho e dezembro – entre a CEPIBA e o Afriland First Bank. Esta ação enquadra-se num dos eixos da subvenção que será atribuída à CEPIBA no valor de 40.000 €. Outro dos eixos desta subvenção contempla uma componente formativa, nomeadamente ao nível da triagem, certificação e boas práticas agrícolas, de atendimento e gestão de conflitos e de comunicação e marketing.

De salientar que esta iniciativa alia, pela primeira vez no âmbito do PAFAE, uma parceria tripartida entre uma cooperativa agrícola (CEPIBA), uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (IMVF) e uma instituição financeira (Afriland First Bank), com um propósito comum: reforçar a confiança dos produtores na entrega de pimenta à Cooperativa através da garantia de pagamento imediato, permitindo mitigar o problema da disponibilidade de rendimentos dos pequenos agricultores e respetivos agregados familiares, e melhorando, assim, as suas condições de vida e, consequentemente, promovendo o desenvolvimento do país. De referir o papel estruturante desta medida para o funcionamento da Cooperativa, com um aumento esperado da entrega da pimenta nos centros de processamento.

SUBVENÇÕES ÀS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS DE UMA CULTURA DE EXPORTAÇÃO

As subvenções às cooperativas agrícolas de uma cultura de exportação (cacau, café, pimenta e coco) têm como objetivo apoiar a realização de atividades concretas, tais como pagamento de certificações, apoio no escoamento da produção, investimento em equipamento ou material agrícola/ de transformação, investimento em atividades de renovação de plantações, viveiros e diversificação produtiva, entre outras atividades consideradas pertinentes. As 4 cooperativas agrícolas beneficiárias de subvenções são a CECAQ11, a CECAFEB, a CEPIBA e Cooperativa de Produtores de Coco “Condja Da Mungu”, no valor de até 40.000 € cada, num total de 180.000 € disponíveis.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em estreita parceria com o Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca (MADRP) de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

FONTE : PAFAE