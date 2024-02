Greve paralisa a maior empresa do país 

A maior empresa de São Tomé e Príncipe está paralisada. Os trabalhadores da AGRIPALMA avançaram com uma greve geral que dura há 15 dias. A empresa que produz o óleo de palma, por sinal o maior produto de exportação deixou de funcionar.

O andim maduro está a cair, e palmeiras cheias de pinhas de já estragadas. É o cenário da que se regista na Agripalma.

Na estrada que dá acesso a unidade agro-industrial na Ribeira Peixe, o Téla Nón encontrou-se com Domingos de Deus.

«Ninguém trabalhou hoje. Estamos a espera da decisão da greve. Estamos a espera da decisão do sindicato», afirmou o trabalhador da Agripalma.

Com mais de 800 trabalhadores, desde o ano 2020 que a AGRIPALMA se afirmou como garante da maior exportação do país. O óleo de palma superou assim o cacau como principal produto de exportação. A Agripalma exportou cerca de 4900 toneladas de óleo de palma em 2020.

No entanto por causa do aumento do custo de vida em 2023, sobretudo após a entrada do IVA os trabalhadores pediram aumento do salário. A empresa belga SOCFINCO que é accionista maioritária e gere a empresa, só aceitou aumento em 5%. Os trabalhadores não concordaram e exigiram 38%.

Herlander Pinto – Representante da AGRIPALMA

Herlander Pinto, quadro da AGRIPALMA foi autorizado pelo Director Geral, a falar em nome da empresa. Explicou que 2023 foi um ano difícil para a AGRIPALMA. Segundo o mandatário, a empresa registou baixa da produção na ordem de 25%. Os prejuízos atingiram 60 milhões de dobras, equivalentes a cerca de 2 milhões e 500 mil euros.

«Nós apresentamos uma outra proposta ao sindicato em que ao invés dos 38%, mantínhamos os 5%, e que fizéssemos o aumento do subsídio de assiduidade, e das horas extras, como forma de aumentar o rendimento dos trabalhadores. Mas o sindicato não valorizou a proposta», declarou Herlander Pinto.

As negociações no Ministério do Trabalho não tiveram êxito.

«Fomos lá para negociarmos mas infelizmente o ministro chamou o director da Agripalma para o seu gabinete durante 2 horas. Ficamos a espera, mas a verdade é que saíram da reunião, e nós não fomos tidos nem achados. Sentimos que o governo que também é accionista da AGRIPALMA não manifesta interesse em resolver a situação», reclamou João Tavares, Secretário-geral da Central Sindical ONTSTEP.

João Tavares – Secretário Geral da ONTSTEP

Os trabalhadores queixam-se também do aumento da carga de trabalho, em troca de salário incapaz para enfrentar os preços no mercado nacional. A Central Sindical ONTSTEP que dá apoio jurídico e técnico ao núcleo sindical da empresa, considera que a situação laboral nas plantações de palmeiras da Ribeira Peixe, é de escravatura moderna.

«Qualquer cidadão santomense que vai a AGRIPALMA vê que há um trabalho de escravatura moderna e nós temos exemplos, e imagens que revelam essa situação», assegurou João Tavares.

Anastácio da Mota, trabalhador que se dedica ao corte do andim, lançou advertências no mesmo teor aos dirigentes nacionais alegadamente ligados a gestão da AGRIPALMA. «Dizer-lhes que não somos escravos. Somos filhos de São Tomé e Príncipe. Queremos paz e que dêem a cada um o que devem dar», frisou.

Herlander Pinto, o representante da empresa que foi mandatado para falar à imprensa desvalorizou a acusação de prática de escravatura moderna, e explicou que os trabalhadores são contratados e desempenham tarefas previstas no contrato de trabalho.

Agripalma está paralisada, e o óleo de palma, o principal produto de exportação de São Tomé e Príncipe, sem hipóteses de chegar ao mercado internacional.

Abel Veiga