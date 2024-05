Príncipe vai voltar a produzir e exportar o cacau

Os agricultores da ilha do Príncipe vão voltar a produzir o Cacau. Depois de vários anos de abandono da produção do cacau por falta de compradores a empresa HBD decidiu apoiar o cultivo e todas as fases de tratamento do cacau.

O cacau é actualmente a matéria-prima de maior valor no mercado internacional. Até o mês de abril estava a ser cotado na bolsa de Nova York – Estados Unidos da América por 10 mil dólares a tonelada.

Mas, na ilha do Príncipe as terras das antigas roças Sundy e Porto Real, grandes produtoras de cacau no passado ficaram abandonadas. Há cerca de duas décadas que Príncipe não vende 1 quilo de cacau. Os agricultores deixaram de produzir porque não havia compradores.

Na cerimónia de apresentação do projecto de reabilitação da produção do cacau, Egbert Bioemsma, director geral do Grupo HBD confirmou que há muitos anos que os agricultores da região autónoma não produzem o cacau. «Não havia compradores e os agricultores deixaram de produzir», afirmou.

Egbert Bioemsma – Na foto

A empresa HBD, que desenvolve turismo ecológico no Príncipe, é também produtora de chocolate biológico. Agora decidiu reactivar a produção do cacau no Príncipe. «Vamos apoiar os agricultores na produção, no processo de fermentação e secagem e também na garantia do transporte da produção», explicou Egbert Bioemsma.

Para além do apoio técnico e logístico a HBD vai comprar toda a produção do cacau do Príncipe.

As autoridades santomenses apoiam a iniciativa da empresa privada em resgatar o ouro castanho, como é actualmente conhecido o cacau no mercado internacional.

«Para nós autoridades públicas não basta só dizer que temos um comprador, mas dizer que o mercado deve funcionar com um fluxo de compradores», declarou Filipe Nascimento Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe.

Abel Bom Jesus, ministro da agricultura e desenvolvimento rural também marcou presença na cerimónia que decorreu nas instalações da roça Sundy, sob administração da HBD.

«É o renascer das cinzas, e contribui também para o fomento da nossa economia porque o cacau é que faz alavancar a nossa balança comercial», pontuou Abel Bom Jesus.

Um impulso para a ilha do Príncipe voltar a produzir riqueza e receitas para os cofres do Estado.

Abel Veiga