Vice-presidente do BM para África Ocidental e Austral compreendeu os desafios e oportunidades de STP

São Tomé, 5 de Junho – Victoria Kwakwa, Vice-Presidente do Banco Mundial para a região da África Oriental e Austral, terminou hoje a sua visita de três dias a São Tomé e Príncipe. A Vice-Presidente expressou a sua gratidão às autoridades e ao povo de São Tomé e Príncipe pelo seu caloroso acolhimento e afirma que a visita aprofundou a sua compreensão dos desafios e oportunidades que o país enfrenta.

Durante a sua visita, a Vice-Presidente observou que a parceria entre o Banco Mundial e São Tomé e Príncipe está a produzir bons resultados. Isto inclui progressos em sectores-chave como a educação, a proteção social e os transportes, bem como esforços para fazer face aos impactos da erosão costeira e das alterações climáticas.

Em São João de Angolares, a Vice-Presidente reuniu-se com estudantes e observou o seu desenvolvimento através de clubes de adolescentes que visam desenvolver competências para a vida e capacitar os jovens. Também interagiu com beneficiários do Programa de Famílias Vulneráveis, apoiado por uma operação de proteção social do Banco Mundial.

Viajando para o norte de São Tomé, a Vice-Presidente testemunhou as secções reabilitadas da Estrada Nacional 1 e reconheceu a necessidade de estender este trabalho até Neves e mais além. No norte, a Vice-Presidente observou também os desafios colocados pela erosão costeira e pelos fenómenos relacionados com as alterações climáticas, bem como a necessidade de reduzir os impactos dessas ocorrências na população santomense.

Na sequência de visitas a centrais de produção de energia e de um diálogo alargado com as autoridades, onde os desafios relativos ao sector da energia em São Tomé e Príncipe eram evidentes, a vice-presidente comprometeu-se a reforçar o compromisso do Banco Mundial no sector. Isto implicará o fornecimento de recursos financeiros adicionais, juntamente com assistência técnica, visando a descarbonização do sector e a melhoria do seu desempenho, tornando-o mais eficiente, acessível e rentável.

Fonte : Banco Mundial