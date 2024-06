Total Energies é a nova operadora do bloco 2 de petróleo da ZEE

Os acordos assinados esta semana entre a Agência Nacional de Petróleo, a Total Energies e a Sonangol consolidam a intervenção da petrolífera francesa no bloco 1, e por outro lado permitem a participação como operadora do bloco 2.

«A Total Energies está a celebrar em 2024, 100 anos. E com esses 100 anos estamos também a reforçar a nossa presença em África. Com este acto reforçamos a nossa presença em São Tomé, com a entrada num segundo activo(bloco 2) em parceria com a Sonangol», declarou Rui Rodrigues, representante da Total Energies.

FOTO : Rui Rodrigues – representante da Total Energies

Há 4 anos que a petrolífera francesa participa na prospecção de petróleo no bloco 1 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. «Pudemos marcar um grande avanço no conhecimento do sistema petrolífero de São Tomé e Príncipe. Agora estamos mais reforçados e sobretudo na confiança que temos de que o país pode fazer parte da matriz energética mundial», acrescentou.

A Total Energies disse que trabalha em parceria com a Sonangol na exploração do ouro negro em Angola. Uma parceria que se estendeu a São Tomé e Príncipe, e que permitiu ao Estado santomense através da Agência Nacional de Petróleo resolver o litígio em torno do bloco 2.

Pois a empresa francesa entra no bloco 2 após o Estado santomense ter rompido o contrato com a empresa Sinoangola, a que tinha sido atribuído em 2013 o direito de gerir a prospecção de petróleo no bloco 2.

A Sinoangola tinha adquirido os direitos sobre o bloco 2 numa parceria com a Sonangol. Tendo saído do bloco a petrolífera angolana foi buscar a sua parceira tradicional Total Energies, para juntas procurarem petróleo no bloco 2.

Assim, a Total Energies ficou com 60% de direito de participação no bloco 2, a petrolífera angolana Sonangol com 30% e a Agência Nacional de Petróleo com 10%.

«Hoje temos a esperança renovada para a diversificação da matriz energética de São Tomé e Príncipe. Angola tem muita experiência neste sector e acreditamos que passamos de meros actos de assinaturas para acções», afirmou Belmiro Chitangueleca representante da Sonangol.

Total Energies, a Sonangol e o Estado são-tomense representado pela Agência Nacional de Petróleo criam assim um consórcio para explorar hidrocarbonetos no bloco 2.

Álvaro Silva, Director Executivo da Agência Nacional de Petróleo acredita que o sucesso está à porta. «Sendo sabido que o sucesso do consórcio será naturalmente o sucesso do Estado santomense. Portanto boa sorte a nós todos», concluiu.

A assinatura do contrato de partilha de produção do bloco 2 aconteceu na semana em que a Agência Nacional de Petróleo celebrou 20 anos sobre a sua institucionalização.

Abel Veiga