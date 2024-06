Petrolífera Shell participa em 5 blocos de petróleo de STP

A companhia anglo-holandesa de exploração de petróleo adquiriu 85% de interesses participativos no bloco 4 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe. O Estado santomense ficou com os restantes 15% de direito de participação.

O contrato de partilha de produção do bloco de petróleo número 4 foi assinado na última semana. A Shell posiciona-se como a principal companhia de petróleo a operar na Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tem 9 blocos de petróleo adjudicados e a Shell está presente em 5 blocos, nomeadamente 6, 10, 11, 13 e 4.

Andrew Hepburn, Director Geral da Shell para São Tomé e Príncipe e o Suriname foi quem assinou o contrato sobre o bloco 4 com o Estado são-tomense.

«É o nosso interesse continuar a investir em São Tomé e Príncipe. Mais estudos de prospecção serão realizados, o que nos conduzirá ao objectivo de explorar petróleo aqui em São Tomé e Príncipe», declarou.

A Agência Nacional de Petróleo está confiante de que a Shell vai encontrar ouro negro, porque é uma empresa com provas dadas a nível técnico e financeiro.

«A Shell tem demonstrado isso, tem capacidade técnica e financeira para explorar petróleo», assegurou Álvaro Silva, Diretor Executivo da Agência Nacional de Petróleo.

A instituição estatal que gere o dossier petróleo, enalteceu o empenho da petrolífera Shell na procura do ouro negro no mar territorial do país. «Estamos convictos que dos vários blocos que a Shell é parte aqui em São Tomé e Príncipe, a empresa petrolífera com mais blocos no país que tenhamos êxitos a breve trecho, e que o nosso país entre finalmente para o mundo dos países produtores de petróleo», pontuou.

A assinatura do contrato de partilha da produção do bloco 4, permite aos cofres do Estado arrecadar recursos financeiros, através do bónus de assinatura.

Abel Veiga