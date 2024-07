Cooperativa de Cacau Biológico celebrou 20 anos e homenageou Téla Nón

CECAB, a cooperativa de exportação de cacau biológico, celebrou no último sábado 20 anos. É mais nova do que o Téla Nón(Nossa Terra). Por isso desde o nascimento no ano 2002 que foi sendo notícia no Téla Nón.

O primeiro jornal digital de São Tomé e Príncipe foi seguindo os passos dos homens e mulheres que a sol e chuva produzem a maior riqueza do país, o Cacau. É a principal marca de São Tomé e Príncipe no mundo, e a CECAB deu um contributo determinante na promoção da imagem de marca do país como sendo de alta qualidade. Acrescentou valor ao cacau, transformado em chocolate produzido localmente.

20 anos de sucesso, que prometem mais êxitos no futuro. «Aos 20 anos um homem não está realizado, nem é a melhor fase na vida de um homem. A melhor fase estende-se muito além disso. Quer dizer que todos aqui presentes ainda esperamos pela melhor fase da CECAB», declarou o Presidente da República Carlos Vila Nova.

FOTO : Presidente Carlos Vila Nova

Aplaudido pelos agricultores que representam 41 associações produtoras do cacau biológico, o Presidente da República deu os parabéns individualmente a cada agricultor. De mesa em mesa, Carlos Vila Nova cumprimentou os homens e mulheres cujas mãos plantam, tratam e colhem o chamado ouro castanho, o cacau.

«A CECAB ocupa-se das pessoas, acho que é a maior valência da CECAB. Ela olha para as pessoas, aproveita a capacidade das pessoas, e cuida delas de todas as formas», frisou o Chefe de Estado.

CECAB é a prova de que o cooperativismo é possível em São Tomé e Príncipe. Provou ao país e ao mundo. Um cartaz de visitas que mostra a capacidade santomense em prosperar apenas com o trabalho honesto.

«Tive o grande prazer de incluir a CECAB na visita do Presidente de Cabo Verde. Pois estava aqui uma estrutura que funciona, pelos associados, pelo património que já construiu, e pelo volume de negócios que representa para a economia de São Tomé e Príncipe», revelou o Presidente da República.

Segundo Carlos Vila Nova, o seu homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, considerou a visita a CECAB como o ponto alto da digressão que fez por São Tomé e Príncipe. «Depois de chegar a Cabo Verde telefonou-me e enviou cumprimentos a todos os associados da CECAB e augurou tempos com mais ventura para todos os associados», pontuou Carlos Vila Nova.

A cooperativa congrega mais de 3 mil famílias de agricultores, reunidas em 41 associações espalhadas pelos distritos de Lembá, Mé-Zochi e Cantagalo. O Presidente da República desafiou a direcção da cooperativa a estender-se pelo país inteiro.

«Sair dos 3 distritos, estender a sua acção e trazer para a cooperativa as famílias que precisam sentir este calor e sentir o que aqui se faz», afirmou o chefe de Estado.

O Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, Abel Bom Jesus, destacou a liderança como um dos principais factores do sucesso da CECAB.

«Não existe uma equipa fraca, mas sim uma liderança fraca. A CECAB é o exemplo graças à sua liderança», declarou o ministro.

A sede da CECAB nos arredores da cidade de Guadalupe foi o palco da festa. O líder da cooperativa chama-se António Dias.

«A enaltecida e reconhecida robustez da CECAB não pode ser explicada, sem a merecida referência ao exemplo que a mesma transmite da importância do associativismo, do cooperativismo» explicou.

FOTO : António Dias

O director executivo da CECAB garantiu que «temos uma cooperativa que vai de vento em popa, mais forte e com os membros cada vez mais orgulhosos».

Orgulho que também invadiu o Jornal Téla Nón quando foi anunciada a homenagem da CECAB. Orgulho e honra, pelo jornal ter sido reconhecido e valorizado pelos trabalhadores da nossa terra. Aqueles que com o suor transparente nos rostos produzem riqueza para São Tomé e Príncipe. Humildes, mas dignos. Com o trabalho árduo ganham com o tempo das colheitas, o salário ou o rendimento justo para as famílias.

«Ser agricultor, é ser gerador de esperança. É alguém que lança uma semente e sem saber se ela vai dar, cuida, poda até que ela dê frutos», sublinhou o Ministro da Agricultura.

A cooperativa que homenageou 12 individualidades e instituições santomenses incluindo o Téla Nón, segue o ritmo do tempo. Não procura ganhar tudo já e agora. Não busca fortuna através de flic-flacs e jogadas. Trabalha, porque Tlabá Só Ka da Tê(Trabalho é que dá rendimento), uma máxima popular santomense, que é o lema da CECAB.

Abel Veiga