Cacau ajuda a reabilitar infra estruturas do hospital Central Ayres de Menezes

A cooperativa de produção e exportação de cacau biológico CECAB, estendeu às mãos a enfermaria de medicina 2 do Hospital Central de São Tomé e Príncipe.

A maior e principal cooperativa de agricultores que exportam o cacau e produzem chocolate em São Tomé, tem sido bastante dinâmica na reabilitação das infraestruturas das roças. Desta vez a força do cacau chegou ao sector da saúde. Pelo menos 5 casas de banho da medicina 2 do Hospital Central Ayres de Menezes vão ser reabilitadas com o dinheiro do cacau biológico.

António Dias, diretor executivo da CECAB destacou a saúde como uma necessidade básica para o país ter produção e produtividade. A boa gestão das receitas do cacau e do chocolate alimenta o desenvolvimento sustentável.

Mirian Ramos, directora do hospital central Ayres de Menezes assinou com a direcção da cooperativa de exportação do cacau biológico o protocolo de cooperação que permite a realização das obras de reabilitação das 5 casas de banho da medicina 2, num período de 30 dias.

Abel Veiga