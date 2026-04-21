Chocolate da CECAB financia a Cruz Vermelha

A Cooperativa de Exportação do Cacau Biológico(CECAB) e a Cruz Vermelha de São Tomé e Príncipe, assinaram um acordo de parceria que permite o financiamento da instituição de solidariedade através do chocolate produzido pela cooperativa produtora de cacau.

Por cada unidade de chocolate que a CECAB vende, a Cruz Vermelha recebe duas dobras.

Por sua vez, a Cruz Vermelha compromete-se em formar 50 agricultores de cacau em primeiros socorros.

Antes da instalação da fábrica de chocolate da CECAB no ano 2022 nos arredores da cidade de Guadalupe, no centro da ilha de São Tomé, o director executivo da cooperativa definiu o alvo da unidade de transformação do cacau biológico. «O que nos moveu para a criação da fábrica é no sentido filantrópico», afirmou António Dias em outubro do ano 2020.

Numa altura em que a fábrica de chocolate se aproxima da alta produção, as acções filantrópicas da cooperativa dos produtores de cacau começam a espalhar-se pelo país inteiro.

O brigadeiro Justino Lima, presidente da Cruz vermelha declarou que o acordo abre as portas para uma grande parceria entre as duas instituições.

Abel Veiga