O falecido músico santomense “Sum Alvarinho” tinha profetizado numa das suas composições que «Cacau é ouro, é prata, é nosso diamante também…», uma música da década de 80 do século XX, que é actual no século XXI.

Depois da subida histórica do preço no mercado internacional em 2023, a imprensa internacional relata novos aumentos do preço do cacau no ano 2024. «Parece que a subida não vai parar por aqui», lê-se num artigo do jornal português “NEGÓCIOS”.

Na edição de 4 de setembro, o jornal dá conta que no ano 2023 a cotação do cacau no mercado de Nova York, que é referência mundial, registou uma subida de 70%.

No entanto, o ano 2024 trouxe maior valorização do preço do cacau. Uma valorização considerada estonteante pelo jornal NEGÓCIOS.

Desde o início de 2024 que o mercado internacional registou uma valorização do preço do cacau que atingiu 131,90%, equivalentes a 5455 dólares por tonelada. É considerada a maior subida do preço das matérias-primas, «incluindo as categorias de energias e metais», explica o artigo.

No mês de janeiro de 2024 o cacau foi vendido a 4275 dólares por tonelada, e em setembro subiu para 9730 dólares por tonelada. «Com este cenário o preço do chocolate irá também ficar mais caro», alerta a notícia divulgada pelo jornal NEGÓCIOS.

O preço mais alto neste ano foi registado no mês de abril, 12.261dólares por tonelada, um máximo histórico.

São Tomé e Príncipe produz cacau de alta qualidade. Cacau é o nome que faz referência à marca de São Tomé e Príncipe no mundo. Cacau é hoje designado no mercado internacional de Ouro Castanho, exactamente como tinha profetizado “Sum Alvarinho” na década de 80 do século XX.

Abel Veiga