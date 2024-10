São Tomé acolhe o XIII encontro de estatísticas dos Bancos Centrais da CPLP

Representantes do setor estatístico dos bancos centrais da CPLP estão reunidos na capital santomense.

O encontro de dois dias visa a partilha de conhecimentos para o fortalecimento das estatísticas dos bancos e realiza-se numa altura em que o Banco Central de São Tomé e Príncipe tem ainda alguns desafios pela frente do domínio estatístico.

«Existe a necessidade de dados cada vez mais granulares e outras estatísticas as quais ainda não produzimos. Trabalhamos no sentido de produzir também o que os outros países já produzem, melhorar a informatização dos serviços e equipas multidisciplinares para que consigamos dar resposta às questões da modernização em termos de digitalização e muito mais» – apontou Lara Beirão, Vice-governadora do Banco Central de S.Tomé e Príncipe

O encontro visa a partilha de conhecimentos que permitirão ao Banco Central de São Tomé e Príncipe alinhar as estatísticas com as congéneres da CPLP.

«A troca de experiências desses encontros é que nos levam a perceber o que podemos fazer e, com os países cá presentes existe uma intensificação da cooperação» -sublinhou Lara Beirão.

Numa era em que a informação é abundante o poder dos dados torna-se cada vez mais importante para a tomada de decisões.

«Esta riqueza de novos dados e as possibilidades de os ligar permitiram-nos melhorar a análise e a tomada de decisões.

Os departamentos de estatísticas dos bancos centrais têm o dever de estar abertos ao diálogo com os utilizadores, especialmente para garantir que as novas gerações vejam as estatísticas oficiais como uma fonte fiável e de qualidade» – destacou Américo Ramos, Governador do Banco Central de S.Tomé e Príncipe.

FOTO – Américo Ramos / Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe

Os departamentos estatísticos dos bancos centrais têm um papel determinante no fornecimento de informação e dados necessários para a compreensão do estado da economia, ajudando na formulação de políticas e na manutenção da confiança dos cidadãos nas instituições.

José Bouças