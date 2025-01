STP – País de desenvolvimento médio com crescimento económico nulo nos últimos 2 anos

A economia não cresceu no ano 2024. A garantia foi dada pelo Governador do Banco Central Américo Ramos quando apresentou o balanço do ano económico 2024.

Nos últimos 2 anos a economia de São Tomé e Príncipe estagnou no nível zero. Na transição do ano 2023, o Banco Central anunciou que a economia retraiu para 0,3%.

O governo lançou uma mensagem de esperança ao país para o ano 2024. No mês de Fevereiro e durante o debate do orçamento geral do Estado para 2024, avaliado em 178 milhões de dólares, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada indicou os sectores da agricultura, pescas, e de turismo como potências que iriam provocar um crescimento económico de quase 3% (2,9%) em 2024.

O Governador do Banco Central Américo Ramos, também já tinha feito a previsão do crescimento da economia de 2,9%, assegurada por uma série de medidas de estímulo a economia.

No dia 30 de Dezembro de 2024, a administração do Banco Central, deu conta que a projecção falhou. A economia não saiu do zero. «Apesar de se antever um crescimento económico abaixo de 1%, para 2024….», afirmou o governador Américo Barros.

No entanto, depois de dois anos de crescimento económico nulo, São Tomé e Príncipe ascendeu em Dezembro de 2024 a categoria de país de desenvolvimento médio.

O Banco Central acredita que com a conquista do acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI, também conseguido em Dezembro de 2024, os próximos 2 anos, 2025 e 2026, serão de aceleração.

Um novo sinal que indica que o país de desenvolvimento médio poderá finalmente registar um crescimento económico robusto, que pode atingir quase 5%, no ano eleitoral de 2026.

«Espera-se uma aceleração gradual que atingirá 3,1% no final de 2025 e 4,8% em 2026», revelou o governador do Banco Central.

Segundo Américo Ramos, a aceleração económica que está a vir para São Tomé e Príncipe em 2025, vai ser acompanhada por outros indicadores macroeconómicos positivos. «Ao mesmo tempo, é esperada a estabilização dos preços ao longo dos próximos anos, estimando-se uma redução da inflação para 10,9% em 2024 e a manutenção de um nível de 5% a médio prazo», precisou.

A reposição das reservas externas no nível recomendado pelo FMI, ou seja, que possa garantir pelo menos 3 meses de importação, continua a ser um grande desafio para o Banco Central. Segundo o governador Américo Ramos, foi realizado um estudo para conhecer a dimensão e a estrutura do mercado cambial santomense, e o resultado é surpreendente.

«Tendo-se verificado que apenas 17,2% da riqueza nacional gerada pelo sector da exportação passa pelo sistema financeiro nacional».

Sem controlo sobre mais de 82% da riqueza criada em território nacional, através das contrapartidas financeiras das trocas com o exterior, o Banco Central, promete avançar com medidas para reestruturar o mercado cambial.

Mensagem de esperança no futuro fechou o balanço do ano económico 2024.

“O futuro é uma fonte de esperança”, afirmou o Governador do Banco Central citando o escritor norte-americano Stephen Ambrose.

Abel Veiga