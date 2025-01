Cooperação Sul Global: Gabão importa 1000 vacas do Brasil para garantir a segurança alimentar

No quadro da política externa do Brasil para promoção da segurança alimentar no sul global, ou seja, nos países menos desenvolvidos, Gabão, o vizinho mais próximo de São Tomé e Príncipe importou 1000 vacas reprodutoras do Brasil.

Presidente em exercício do grupo das 20 maiores economias do mundo(G-20), o Brasil elegeu o combate à fome como uma das prioridades da sua presidência.

O Gabão é um dos países africanos activo na promoção do movimento do Sul Global. As vacas reprodutoras oriundas do Brasil chegaram ao porto gabonês de Owendo no dia 17 de janeiro. O primeiro-ministro do Gabão, Raymond Ndong Sima, que recebeu o gado bovino considerou que o evento «aproxima o Gabão da auto-suficiência alimentar».

O primeiro-ministro do Gabão acrescentou que o projecto «é financiado por recursos próprios do Gabão, e ilustra a vontade política do Presidente da República, Brice Clotaire Oligui Nguema, de reforçar a soberania alimentar do país».

O gado de origem brasileira importado pelo Gabão tem potencialidades reprodutivas e de produção de leite.

A cooperação no seio do sul global pretende combater a insegurança alimentar, e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento sustentável. O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina e suína para a Europa e a Ásia.

A transferência de conhecimentos e técnicas de produção pecuária para os países africanos poderá no futuro garantir a segurança alimentar das populações africanas, e o excedente ser fonte de receitas através da exportação de carne e leite para outros mercados mundiais.

Abel Veiga