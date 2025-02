Banco Mundial alerta: Sem a transição energética STP não vai crescer

O Banco Mundial é o parceiro internacional que mais investe no sector das infraestruturas de São Tomé e Príncipe. O arquipélago é dependente em quase 100% do gasóleo como fonte de energia.

País com vários cursos de água, São Tomé e Príncipe tem uma e única central hidroeléctrica que foi construída na era colonial, a central hidroeléctrica do rio Contador. Inoperante há mais de 20 anos, a central do contador é alvo há cerca de 10 anos de um projecto de reabilitação suportado pelo Banco Mundial.

Numa conversa com os jornalistas após a revisão da carteira de projectos do Banco Mundial em São Tomé e Príncipe, o Téla Nón questionou o representante da instituição financeira internacional, sobre o destino da reabilitação da central hidroeléctrica do Contador.

«Reconhecemos que este projecto está em fase de implementação há 9 anos. O que aconteceu foi que quando licitamos as obras, o montante que tínhamos definido era de 20 milhões de dólares. Mas, quando a empresa a que licitamos a obra, apresentou a sua proposta de orçamento, o valor foi de 80 milhões de dólares. Portanto você não pode financiar uma obra que não tens dinheiro suficiente», respondeu Juan Carlos Alvarez, director do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola.

Sem dinheiro suficiente, a reabilitação da casa das máquinas da central hidroeléctrica ficou adiada. Segundo Juan Carlos Alvarez para não perder o financiamento já desbloqueado o Banco Mundial e o governo santomense decidiram por uma nova estratégia. O financiamento disponibilizado de 20 milhões de dólares, foi direcionado para um novo projecto de transição energética.

«Nesse processo de transição energética é fundamental contar com a energia hidroeléctrica. Assim, para salvaguardar o projecto decidimos mudar a estratégia, e não ficar simplesmente na infra-estrutura da central hidroeléctrica de geração de energia. Agora estamos num processo de licitação para reabilitar a casa das turbinas», explicou.

Com o mesmo de 20 milhões de dólares, o Banco Mundial lançou o projecto de construção de uma central fotovoltaica com capacidade de 15 megawatts de energia. «Vamos financiar uma planta de energia solar na região de Água Casada. Um projecto de 5 anos. A unidade deve produzir 15 megawatts», confirmou o director do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola.

Pelas contas do Banco Mundial, São Tomé e Príncipe precisa de uma produção de energia na ordem de 21 megawatts, para ter energia estável e sustentável, para alimentar todos os sectores da economia. Em comparação com outros países, a potência de energia que São Tomé e Príncipe precisa para impulsionar o desenvolvimento sustentável é muito reduzida, 21 megawatts.

Daí que o parceiro internacional, acredita que através da transição energética será possível o arquipélago unir o desenvolvimento ao equilíbrio com a natureza. Enquanto o país não conseguir a transição energética, a dependência do gasóleo anula qualquer possibilidade de crescimento económico.

«Se junto ao governo e os outros parceiros de desenvolvimento não conseguirmos resolver o problema de energia no país, vai ser muito difícil para São Tomé e Príncipe atingir o crescimento económico e social», concluiu Juan Carlos Alvarez.

O Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) são os principais parceiros de São Tomé e Príncipe na reforma do sistema eléctrico nacional.

Abel Veiga

