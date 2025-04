As tarifas alfandegárias dos EUA também prejudicam a economia dos EUA, diz Isaac Bazié

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Isaac Bazié e não necessariamente o da CGTN.)

O presidente dos Estados Unidos decidiu, em 2 de abril, impor tarifas alfandegárias muito elevadas à Ásia, à União Europeia e a alguns Estados da África. Esta decisão tem grandes consequências para o comércio mundial. Professor Isaac Bazié, professor-pesquisador da Universidade do Quebeque em Montreal e fundador do Instituto de Estudos Afro-Asiáticos e Internacionais (AFRASI) em Burkina Faso, acredita que, em um contexto de multipolaridade do mundo e interconexões, a guerra tarifária é contraprodutiva.

A atual configuração do mundo é de cooperação e multipolaridade. As medidas proteccionistas da administração Trump são prejudiciais não só para os países afetados pelos direitos alfandegários, mas também para a economia dos EUA. Para o professor Isaac Bazié, professor-pesquisador da Universidade do Quebeque em Montreal e fundador do Instituto de Estudos Afro-Asiáticos e Internacionais (AFRASI), a multipolaridade do mundo e as interconexões mostram que todos têm interesse em que este princípio da coexistência pacífica seja posto à frente.

Ao ouvir isto, há agora alternativas para os diferentes atores no plano mundial; o que pressupõe a necessidade de uma tomada em conta das considerações de todas as partes. Há possibilidades de interagir, mas também de prejudicar uns aos outros. Então, tomo como prova o que está acontecendo atualmente com a guerra tarifária que foi iniciada e imposta, digamos assim, ao resto do mundo pelos Estados Unidos. Sem dúvida, o cálculo é um cálculo simplista, aquele que projeta que no fundo se pode atacar um sem atacar o outro e que no fundo tudo isso pode ser visto na oposição, na dicotomia, nos conflitos tradicionais», declarou o professor Bazié. Segundo ele, esta guerra tarifária é «um erro».

Ele observou que a situação que o mundo enfrenta atualmente é uma prova de que os cinco princípios da coexistência pacífica são importantes. Por quê? Porque há um efeito bumerangue. Então as tarifas, ironicamente, infelizmente também para a população americana, prejudicam também a economia americana», argumentou o professor Isaac Bazié.

Ele disse que o mundo está em uma dinâmica de interdependência. É importante promover mecanismos que nos permitam assegurar um contexto pacífico e o espírito do consenso e da busca mútua, de um quadro favorável ao desenvolvimento de todos, que este espírito, que é ainda muito presente nas culturas asiáticas e nas culturas africanas, seja posto em evidência.» , disse.

Segundo o professor Bazié, é essencial ir em direção a algo que nos tire da dinâmica de oposição, das dicotomias e hierarquias hegemônicas para ir em direção à horizontalidade e ao diálogo nas relações internacionais. Porque, prosseguiu, é através de um diálogo que se poderão conciliar os diferentes interesses para que o contexto seja favorável a cada um. É importante que este princípio seja posto em prática, porque agora não se pode atacar os outros sem que haja esse efeito bumerangue. Ou seja, na interconexão, os laços que unem as partes do mundo sem que haja repercussões», concluiu.

FONTE : CGTN