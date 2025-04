Crise do cacau: nem os preços recordes resolvem os gargalos de produção na África

Produtores de países como Costa do Marfim e Gana, que respondem por cerca de dois terços do cacau no mundo, enfrentam dificuldades e lucros baixos mesmo com a disparada dos preços nos últimos anos.

