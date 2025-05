Lançada a nova versão do sistema informático de gestão aduaneira em STP

As alfândegas de São Tomé e Príncipe passam a operar com a nova versão 4.4.0 do sistema informático de gestão aduaneira, Sydonia World. A atualização representa o início de uma nova etapa na consolidação de uma administração aduaneira moderna, transparente, eficiente e orientada para o futuro.

“Com essas ferramentas, damos um salto qualitativo na facilitação do comércio legítimo, na agilização do desalfandegamento, na melhoria da arrecadação de receitas e na proteção do meio ambiente, da saúde pública e da segurança da sociedade”, destacou Herlander Medeiros, Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Geral Aduaneira.

O novo sistema foi financiado pelo banco Africano de Desenvolvimento no âmbito do projeto de apoio institucional à administração aduaneira e gestão das despesas públicas.

“Esta não é apenas uma modernização técnica, mas uma escolha estratégica que fortalece o nosso compromisso com a eficiência da máquina fiscal, a justiça tributária e a digitalização integrada da administração pública. Com este sistema, conseguimos combater a evasão fiscal e aprimorar a mobilização das receitas internas”, afirmou Gareth Guadalupe.

De acordo com o Ministro da Economia e Finanças, a medida vai reforçar a confiança dos investidores e dos cidadãos nas instituições do Estado. Gareth Guadalupe sublinhou ainda as vantagens operacionais do novo sistema.

“A integração de pagamentos eletrónicos em tempo real elimina intermediários e reduz oportunidades para irregularidades, ao mesmo tempo que acelera os processos de liquidação e fortalece a segurança e o controlo dos fluxos financeiros do Estado.”

A implementação da nova versão do Sydonia World na gestão aduaneira contou também com o apoio da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e está a ser feita de forma simultânea em todo o território, garantindo maior uniformidade nos procedimentos.

José Bouças