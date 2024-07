Passo em frente para tirar o porto de Ana Chaves da lista negra da organização marítima internacional

Cerca de 40 anos depois S. Tomé e Príncipe volta a ter a Rádio Porto Controlo.

«Estávamos num mundo de escuridão. Os navios chamavam e chamavam e ninguém respondia. Isso é inadmissível. O país assinou vários compromissos internacionais e temos por obrigação preservar a segurança na área marítima a todos os navegantes» – disse Hilário Bandeira, diretor de segurança marítima e portuária do IMAP.

Um esforço conjugado de vários setores, capitaneado pela guarda costeira, devolveu ao arquipélago esta estação, que se reveste de capital importância para a navegação marítima.

«A partir de agora vai permitir segurança aos navegantes. Muitas vezes tempos problemas com as pequenas embarcações que ficam à deriva, mas com a rádio porto controlo elas ao saírem podem comunicar. Havendo problemas, já se consegue definir o local onde estão e ativar a busca e salvamento» – destacou Hilário Bandeira.

A rádio está instalada na Guarda Costeira em São Tomé.

«A instalação da rádio porto controlo vai nos permitir servir melhor os nossos parceiros que são as agências de navegação de forma a contribuir para a melhoria da nossa economia e bem-estar das nossas populações» – destacou o Capitão de Mar e Guerra, Armindo Silva, Comandante da Guarda Costeira.

S. Tomé e Príncipe dá mais um passo para tirar o Porto de Ana Chaves da lista negra da organização marítima internacional.

José Bouças