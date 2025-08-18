“Transbordo, vistos e incentivos fiscais: O cenário atual do comércio externo no país”



A limitação das infraestruturas portuárias esta sendo apontada como um dos principais entraves ao desenvolvimento do comércio externo de São Tomé e Príncipe.

Actualmente, navios de grande porte precisam permanecer a cerca de três quilómetros do porto, obrigando à realização de operações de transbordo em alto-mar, um processo que encarece, atrasa e complica as transacções comerciais.

A capacitação de operadores económicos e a divulgação de benefícios fiscais disponíveis para o setor privado também tem sido pontos centrais no Comité Nacional de Facilitação do Comércio, que tem envidado os esforços com vista impulsionar o comércio no país.

Como plataforma de diálogo e cooperação entre o setor público e o privado para impulsionar melhorias no sector do comércio, nomeadamente, o comércio externo de São Tomé e Príncipe.

O Comité Nacional de Facilitação do Comércio foi criado pelo Decreto n.º 2/2021, e começou a operar efectivamente em maio de 2023, sendo presidido pela Autoridade Geral Aduaneira e secretariado pela Direção do Comércio.

Admitiu o Presidente do Conselho de Administração da Autoridade Geral Aduaneira, Herlander Medeiros, após encontrar com os representantes dos sectores públicos e privados, no dia 14 de agosto, quinta-feira, no Centro de Arbitragem.

“Esta reunião insere-se no âmbito das ações do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio, que começou a funcionar efetivamente em maio de 2023”, afirmou Herlander Medeiros.

Segundo Herlander Medeiros, o fórum teve como missão identificar e propor medidas que simplifiquem e dinamizem as operações comerciais, desde a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias até a modernização logística e digitalização de processos.

Apesar de avanços nos últimos dois anos e meio, a participação do setor privado ainda é considerada tímida, reconheceu Herlander Medeiros.