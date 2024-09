Impostos alfandegários representam mais de 50% das contribuições para o orçamento geral do estado

As contribuições alfandegárias em São Tomé e Príncipe representam mais de 50 por cento das receitas para o orçamento geral do estado.

«Em cerca de 51 por cento incluindo o IVA na importação. Acaba por ser uma contribuição significativa para o Orçamento Geral do Estado» – disse Herlander Medeiros, Diretor-geral das alfândegas.

O maior rigor e a atualização de todo o sistema, que permite o controlo de risco e melhor gestão aduaneira, são contributos para aumentar a arrecadação de receitas para o cofre do estado.

O Diretor-geral das Alfândegas que falava no programa “Fórum África” da RTP, considera que as alfândegas têm que ser vistas como entidade que protege toda a economia nacional.

A entrada em vigor da nova pauta aduaneira, 14 anos depois, veio aliviar o custo de vida em São Tomé e Príncipe, agravado com a implementação do IVA, o imposto sobre o valor acrescentado.

«As reduções que foram adotadas ao nível dos direitos aduaneiros tradicionais permitiram a convivência ou aceitação do IVA» – disse Medeiros.

O maior impacto registou-se ao nível dos produtos que constituem a cesta básica.

«Para a cesta básica trouxe a taxa zero para uma boa parte das mercadorias, incluindo algumas mercadorias essenciais que para além da taxa zero em relação aos direitos aduaneiros, temos também uma situação de taxa zero do IVA. Estamos a falar, por exemplo, do leite, da farinha de trigo, produtos como gás butano, madeira, areia e muitos outros com impacto ambiental» – sublinhou o Diretor-geral das Alfândegas.

S. Tomé e Príncipe, enquanto país insular sem um porto de águas profundas, enfrenta desafios logísticos específicos com fortes reflexos na importação e exportação de mercadorias.

«As condições logísticas são determinantes para que as alfândegas possam atuar de forma fluída e sobretudo para que o custo das mercadorias seja mais baixo. Os grandes navios ficam normalmente a três quilómetros do cais o que gera custos avultados ao nível de fretes com consequências diretas para o consumidor final. Isso porque os impostos aduaneiros incidem sobre o valor da compra da mercadoria no mercado internacional, associado ao custo do frete e do seguro, se houver» – frisou Herlander Medeiros.

A construção de um porto acostável afigura-se como uma prioridade.

