Evento dedicado ao intercâmbio entre os povos da China e da Ásia Central 2025 é realizado em Astana

O evento dedicado ao intercâmbio entre os povos da China e da Ásia Central 2025, co-organizado pelo China Media Group (CMG) e pelo Complexo de Televisão e Rádio do Presidente da República do Cazaquistão (ATRC), ocorreu na segunda-feira no Centro Presidencial da República do Cazaquistão em Astana.

Mais de 150 convidados de diversos setores, incluindo político, econômico, cultural, mídia e educacional, da China e cinco países da Ásia Central participaram do evento.

Na reunião, foi lançada a Iniciativa de Cooperação da China-Ásia Central para os Meios de Comunicação, apelando a uma maior colaboração entre as organizações de mídia em áreas como reportagens conjuntas, compartilhamento de conteúdo, disseminação de informações, inovação tecnológica e formação de talentos.

A iniciativa propõe a criação de uma Aliança de Cooperação Mediática China-Ásia Central para amplificar objectivamente e amplamente as vozes da China e dos países da Ásia Central, reforçar a compreensão mútua e a amizade entre os povos, e contribuir para a construção de uma comunidade de futuro compartilhado China-Ásia Central.

Fonte – CGTN (Foto: VCG)