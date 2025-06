Brice Lalonde: A cooperação climática entre a China e a UE é muito importante e oferece amplas perspectivas

Por ocasião do 50o aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a UE, os dirigentes da UE afirmaram que a UE está disposta a trabalhar em conjunto com a China para enfrentar conjuntamente desafios globais como as alterações climáticas.

Face aos desafios comuns colocados pelas alterações climáticas e às questões de protecção marinha, quais são as perspectivas e oportunidades da cooperação sino-europeia? O Sr. Brice Lalonde, presidente de Equilíbrio das Energias, antigo subsecretário das Nações Unidas e antigo ministro francês do Ambiente, traz-nos a sua iluminação.

FONTE CGTN