Quando a manufatura inteligente se une ao desenvolvimento verde

mpulsionado por metas de desenvolvimento verde, o parque de manufatura inteligente zero carbono da Lenovo em Tianjin pretende ser um modelo de transição ecológica industrial. Foram utilizadas tecnologias verdes na fase de concepção do parque. Ao mesmo tempo, o parque integra automação, IA e outras tecnologias inteligentes para reduzir as emissões de carbono em todo o processo de produção.

ZHAO Tianquan, Gerente de Manufatura do Parque de Inovação da Lenovo (Tianjin), disse que a Lenovo projetou este parque industrial como um parque de referência inteligente combinando fabricação, pesquisa e desenvolvimento, experimentação tecnológica e demonstração digital. Projetado de acordo com os mais altos padrões desde o início, este parque incorpora uma fábrica líder em manufatura inteligente e um modelo ecológico de fábrica zero carbono.

No campo da fabricação inteligente, o parque industrial alcançou um desempenho notável. Em 2024, atingiu um valor de produção industrial de 10,6 bilhões de yuans e um volume de negócios de 35 bilhões de yuans, com uma produção anual superior a 3 milhões de unidades.

Neste parque industrial da Lenovo, a inovação inteligente se materializa através de um modelo único de colaboração. Esta visita mostrou-nos que o futuro da indústria depende da interação entre a tecnologia de ponta e um espírito empreendedor ousado.