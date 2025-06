China faz renascer a roça Nova Moca como símbolo da luta contra a pobreza em São Tomé e Príncipe  

Localizada no centro da ilha de São Tomé, e no cimo da montanha de Monte Café uma revolução silenciosa germina na terra fértil de Nova Moca.

O que antes era apenas uma comunidade rural com dificuldades estruturais, transformou-se numa referência nacional e internacional de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável.

O projeto de cooperação técnico-agropecuária China-São Tomé e Príncipe é o arquitecto da nova era que se abre em Nova Moca. A roça entrou no programa da cooperação chinesa de luta contra a pobreza no final do ano 2023, e já foi distinguido como o melhor caso global de redução da pobreza por organismos internacionais como a FAO, o Banco Mundial e a FIDA.

O projecto, que envolve dezenas de especialistas chineses em agricultura, veterinária, energias renováveis e transformação de produtos, já beneficiou directamente cerca de 6000 habitantes no país e introduziu mais de 150 novas tecnologias no meio rural santomense.

«Hoje sinto-me muito satisfeita ao ver as mudanças. Com parcelas cobertas de hortaliça, galinhas nas casitas e ambiente mais limpo graças aos fogões economizadores, estes resultados não seriam possíveis sem o nosso esforço conjunto», realçou a embaixadora da República Popular da China, Xu Yingzhen, durante um colóquio sobre a luta contra a pobreza realizado em Nova Moca.

Xu Yingzhen acrescentou que «a erradicação da pobreza é um ideal comum da humanidade. O que está a acontecer aqui, é fruto de um modelo de cooperação baseado na solidariedade, no conhecimento e na dignidade humana».

E terminou com a convicção de que «Nova Moca simboliza a força da amizade sino-santomense. Aqui, as sementes da esperança foram lançadas ao solo e já começam a dar frutos visíveis».

Em Nova Moca, onde o café e a mandioca foram os principais produtos geradores de rendimento para os agricultores, hoje crescem couves, pimentão, tomates e sonhos. A mudança tem um nome: cooperação sino-santomense.

Os deputados da nação participaram no colóquio realizado junto com os agricultores. A Interacção directa entre a população que luta contra a pobreza e os representantes do povo, permitiu ao deputado que preside o Grupo Parlamentar de Amizade STP-China, Edmilson Amoço, constatar que o momento é histórico e deve ser aproveitado com inteligência e esperança. «Nada é impossível onde exista evidência, empenho e determinação. A parceria com a China é prova disso», frisou.

Uma citação do presidente chinês Xi Jinping, veio à mente do deputado da nação. “Um pássaro mais fraco pode começar cedo a voar alto” – fim de citação.

Desde agosto de 2023, a 4.ª fase do projecto de luta contra a pobreza no meio rural, concentrou-se em Nova Moca como comunidade-piloto de redução da pobreza. Caldeiras no distrito de Lobata, foi a primeira comunidade agrícola beneficiária do projecto da cooperação chinesa.

Foram implementadas novas técnicas de mudas em bandejas, a recuperação do solo e a gestão do cultivo. A comunidade cultivou com sucesso mais de 8000 kg de hortaliças, com destaque para pimentão, feijão-verde, cenoura, couve-flor, couve-chinesa e nabo. Foram também produzidas 13.000 mudas, e os ganhos totais da comunidade de Nova Moca superaram as 300.000 dobras (mais de 12 mil euros) em apenas alguns meses.

«A capacitação foi uma mais-valia. Uma pessoa capacitada já não trabalha como antes. Com apoio em sementes, estufas e técnicas novas, conseguimos produzir mais e melhor», afirmou o agricultor Gabriel Okiongo.

Com 44 anos de experiência e memórias do tempo em que trabalhava no campo com o pai, emocionou-se ao falar do presente. «Antes, tudo saía do nosso bolso. Agora temos estufas, insumos, capacitação e dignidade. A missão chinesa não só nos ensinou, ela acreditou em nós», desabafou Okiongo.

O agricultor reforçou com orgulho, «se cada comunidade seguir esse exemplo, o nosso país inteiro poderá sair da pobreza. Nós estamos a provar que é possível».

Ao invés de dar o peixe, dá o anzol. É a marca identitária da cooperação chinesa. Quem insiste em dar-te o peixe, cultiva a tua dependência em relação a ele. Quem dá o anzol promove a tua autonomia, incentiva – te a conquistar e a andar com os teus próprios pés.

Waley Quaresma