O presidente chinês, Xi Jinping, encontrou-se com o primeiro-ministro senegalês, Ousmane Sonko, em Pequim no final de junho. O Sr. Xi disse que a China está pronta para trabalhar com o Senegal para fortalecer a solidariedade e a cooperação, aprofundar a parceria estratégica global de cooperação, trazer mais benefícios aos dois povos, e dar um novo impulso à amizade China-África e à cooperação no âmbito do Sul global.

Num contexto mundial desgastado por crises multiformes, a China e a África alimentam a ambição de construir uma cooperação orientada para a paz e o desenvolvimento. Enquanto outros ativam os resquícios isolacionistas e proteccionistas, a China e a África optaram pela abertura e consolidação dos laços. A cooperação do Sul global entra numa nova era de co-construção de laços mais estreitos, estratégicos e mutuamente benéficos.

Ao promover o multilateralismo, o consenso e a inclusão, os países do Sul procuram imprimir uma visão mais respeitosa de todas as partes no tabuleiro internacional. Agir com solidariedade e em uma comunidade de interesses parece ser o caminho ideal para abrir as portas para uma cooperação global tranquila.

A 4a Feira Económica e Comercial China-África, realizada de 12 a 15 de junho em Changsha, é um bom exemplo da cooperação. Karim Badolo partilha connosco as suas análises.