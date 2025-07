Plano 2026–2040 aposta na continuidade das políticas públicas

São Tomé e Príncipe está a preparar o futuro com um novo plano de longo prazo. Segundo o Ministro da Economia e Finanças, o plano estratégico, já concluído, será implementado com base no princípio da continuidade do Estado, garantindo a execução coerente das políticas públicas ao longo dos próximos 14 anos.

“A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável para o período 2026–2040 já está finalizada e será submetida à aprovação por lei. A sua implementação deverá ocorrer independentemente do governo que estiver em funções, garantindo a continuidade das políticas públicas. Para o Orçamento Geral do Estado de 2027, está prevista a adoção de um modelo orçamental por programas, abrangendo um total de 47 iniciativas que estarão alinhadas e serão aprovadas no quadro desta Estratégia Nacional,” afirmou Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

O anúncio foi feito durante o encontro de revisão da carteira de projetos financiados em São Tomé e Príncipe pelo Banco Africano de Desenvolvimento, cuja programação para o período 2023–2025 está avaliada em cerca de 100 milhões de dólares, pouco mais de 80 milhões de euros.

Na ocasião, o Governo reafirmou a ambição de privilegiar a qualidade dos projetos em vez da multiplicação de iniciativas.

“Queremos projetos executados no tempo certo, capazes de transformar cada dobra ou unidade de conta desembolsada em resultados concretos, visíveis e mensuráveis.”

Para o Governo, chegou o momento de garantir a transformação efetiva de vidas com cada projeto executado no arquipélago.

“Ao celebrarmos os 50 anos da independência, impõe-se agora o compromisso de construir os próximos 50 com uma nova cultura de execução”

Gareth Guadalupe defendeu também uma presença técnica mais efetiva dos financiadores no terreno, ao longo da execução dos projetos.

José Bouças